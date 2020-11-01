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molten盃／台銀僅剩6人應戰 陳國維轉念：趁機磨練新秀

中央社 / 台北1日電
臺銀簡家暐。(右) 籃協提供
臺銀簡家暐。(右) 籃協提供

台灣銀行受傷兵問題所擾，今天molten台灣超級籃球挑戰賽迎戰璞園建築，僅剩6名可用之兵，總教練陳國維無奈地表示，好處是可以磨練新秀，新成員也多了與球隊磨合的機會。

molten台灣超級籃球挑戰賽今天在板橋體育館舉行最後一天賽事，由璞園與台銀進行第5、6名名次賽，台銀後衛李維哲因左腳不適，高掛免戰牌，台銀以6名球員撐完全場，最終以58比75吞敗，璞園拿下第5名，台銀以第6名作收。

台銀這次挑戰賽傷兵連連，陳國維只能安慰自己，恰好讓新秀和新加入的球員多了與球隊磨合的機會，他強調，「這是唯一能正向思考的地方」。

不過，陳國維也捎來好消息，台銀11月11日至14日將參加花蓮觀護盃，屆時陳昱瑞、張博勝、吳祐任、高健益、李維哲、劉韋辰、周暐宸等人可望歸隊。

陳國維儘管對這次比賽內容不滿意，但陣中中鋒謝宗融的表現卻讓他眼睛一亮，陳國維表示，明顯感受到謝宗融企圖心，林郅為同樣也展現強勢的一面，而台銀今年鎖定小洋將，確定禁區將由本土球員捍衛。

璞園陳冠全(左)臺銀謝宗融(右)。 籃協提供
璞園陳冠全(左)臺銀謝宗融(右)。 籃協提供

璞園

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