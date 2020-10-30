籃球／璞園資深球員做榜樣 用勝利指導自家小老弟

桃園璞園建築今天在下半場靠著資深球員當榜樣，透過「身教」示範場上溝通帶來的好處，加上新秀盧峻翔又飆全場最高的27分，終場90比82逆轉勝高雄九太科技。

2020 molten台灣超級籃球挑戰賽今天在板橋體育館連打3場，壓軸的璞園靠著流暢攻守轉換做後盾，下半場拉出48比33攻勢後來居上，扳倒戰績排名第2的九太。

璞園上半場打完落後對手7分，對於下半場逆轉關鍵，教練楊宜峰解釋：「我們上一場的問題，今天還是一樣，下半場我換上成熟的球員，讓年輕球員知道場上多溝通能帶來什麼效果。」

今年對璞園將切割成兩隊，陣中主力將轉進職業籃球聯盟P. League+的桃園領航猿，年輕球員則會續留SBL超級籃球聯賽。楊宜峰說：「如果我每場都用老將，我們每場比賽都可以咬得很近、甚至能贏球，但等到SBL年輕球員要挑大樑時，他們一樣頂不住。」

因此在這次molten台灣超級籃球挑戰賽，楊宜峰盡可能多派年輕球員出賽，讓他們提早面對問題，再透過資深、成熟球員親身示範，希望讓小將們學得更快。

今年新加盟的老將陳靖寰就表示，等到賽季開打SBL和P+聯盟切割，年輕球員勢必得承擔很大責任，對小將們是很大挑戰。

陳靖寰也說，他明白年輕球員場上不敢表達想法和溝通，但當碰上問題還是得要解決，「畢竟璞園一直都是一支攻守有序的球隊，我也在學習、適應中，但我們希望學弟們的進步可以再快一點。」