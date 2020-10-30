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籃球／林宜輝22分幫小老弟上課 魏嘉豪：像守到詹姆斯

中央社 / 台北30日電

裕隆納智捷老將林宜輝今天出賽近25分鐘拿下22分，比賽尾盤還客串控衛打點，負責防守的小將魏嘉豪無奈地說：「就像是守到詹姆斯。」終場裕隆85比55輕取中華白。

2020 molten台灣超級籃球挑戰賽今天在板橋體育館連打3場比賽，裕隆前一次交手下半場遭逆轉，以74比77不敵中華白，今天靠著區域防守奏效，第2節只讓對手拿到5分，加上第4節一波22比9打爆對手，也成功扳回顏面。

身高193公分的林宜輝主司前鋒，今天他遠投近切無往不利，全場12投6中，包括三分球7投中3，拿下全場最高的22分、6籃板與3助攻，成了對手最大的痛。

林宜輝表示，上一次與中華白交手，上半場他們一度保持領先，不料下半場意外翻船，今天他們不敢掉以輕心，不過他仍對小老弟的求勝意志表達高度肯定。

比賽尾盤客串控球，林宜輝笑說：「這是比賽中第一次。」他透露教練希望透過擋拆來製造錯位，如果是碰到對方小個子，他就用高度去打點，如果是高個子球員換防，他就用速度去突破。

比賽中被林宜輝打點的白隊小將魏嘉豪則無奈表示，他還是第一次碰上這麼高大的控球，「他直接硬碾上去完全擋不住，就像是守到詹姆斯（LeBron James）一樣」。

不過林宜輝透露，如果可以還是讓他打前鋒就好，「打控球真的很累，我還是把體能留到得分上就好」。

林宜輝 詹姆斯 LeBron James

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