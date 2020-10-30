快訊

土耳其愛琴海區6.6強震 多處建築倒塌

打臉國防部？ 漢翔稱外購教練機交機同國機國造

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／誤闖選秀會 裕隆練習生鄭子洋籃球路未完待續

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
身為裕隆練習生的鄭子洋賽後都必須負責為學長收拾球衣。記者劉肇育／攝影
身為裕隆練習生的鄭子洋賽後都必須負責為學長收拾球衣。記者劉肇育／攝影

裕隆在夏季籃球挑戰賽與台灣超級籃球挑戰賽比賽期間，板凳上都坐著一名身高203公分的白色巨塔，他是畢業於文化大學的鄭子洋，在今年6月成為裕隆的練習生後，今天才首度披上球隊戰袍在超級籃球挑戰賽中登場，並留下出賽2分半鐘拿下2分的紀錄，而這2分對於他來說卻是得來不易。

國小身高就高達185公分的鄭子洋，雖然曾是籃球校隊的一員，不過在國、高中階段他跨領域改練游泳，直到升上文化大學一年級時，在一次拍攝教會公益微電影的過程中，被前台銀教練洪濬正相中，推薦他參加第13季SBL選秀會，不過在許久未接觸籃球的情況下，空有一身身材的鄭子洋仍是以落選收場。

不過那次參加選秀會卻讓鄭子洋決定再一次重拾籃球，並且從游泳隊轉戰籃球隊校隊，在UBA一級賽場上留下兩年出賽紀錄，包括去年1月對上政大的預賽中，上場25分鐘拿下12分7籃板5阻攻，打出生涯代表作。

但籃球訓練起步較晚，加上已經參加過SBL選秀會，讓鄭子洋畢業後一年來只能在包括社甲等盃賽中尋求亮相機會，直到今年6月才在友人的介紹下成為裕隆練習生，一路隨隊到今天出戰中華白的比賽中才首度登場。

談到在未經正規訓練的情況下就「誤闖」SBL選秀會，鄭子洋坦言並不後悔，「我發現自己還是喜歡籃球，因為這是一個要動腦的運動，儘管我起步較晚，跟其他人相比必須更努力，但打球讓我覺得很快樂。」

身為練習生的鄭子洋，每場比賽都必須提著大行李箱為學長們收拾球衣，但他強調是甘之如飴，「在隊上大家都對我很好，包括呂哥（呂政儒）、輝哥（林宜輝）、簡浩哥都教我很多，練完球我也會私下再去練習，希望花比別人多3、4倍的時間，來彌補自己的不足之處。」

選秀 SBL 林宜輝

延伸閱讀

SBL／台啤花蓮幫勢力壯大 黃鎮：花蓮球員比較天真

SBL／成台啤最資深 王皓吉最開心與同梯呂奇旻再搭擋

籃球／籃協盼FIBA延亞男籃資格賽 體育署支持

紐約時報新視界：籃球天堂菲律賓

相關新聞

SBL／誤闖選秀會 裕隆練習生鄭子洋籃球路未完待續

裕隆在夏季籃球挑戰賽與台灣超級籃球挑戰賽比賽期間，板凳上都坐著一名身高203公分的白色巨塔，他是畢業於文化大學的鄭子洋，...

SBL／台啤花蓮幫勢力壯大 黃鎮：花蓮球員比較天真

台啤今年在選秀會選入後衛陳昱翰後，目前陣中擁有四名來自花蓮的球員，成為SBL五隊中最龐大的「花蓮幫」，不過射手黃鎮就表示...

SBL／成台啤最資深 王皓吉最開心與同梯呂奇旻再搭擋

在SBL第11季選秀會於第二輪第一順位被台啤挑入後，王皓吉雖然不是目前台啤陣中年紀最大的球員，但卻是效力該隊最久的球員，...

籃球／籃協盼FIBA延亞男籃資格賽 體育署支持

國際籃球總會（FIBA）昨天致函，要求亞洲各國派隊參加亞洲盃男子籃球資格賽，但中華民國籃球協會秘書長李一中今天表示，立場...

P聯盟／造訪上帝的部落 高國豪、田浩籃球傳愛

新竹攻城獅球團深耕新竹，「小獅弟」高國豪與田浩昨天一同造訪「上帝的部落」司馬庫斯，代表攻城獅球團捐贈籃球給予新光國小司馬...

籃球／台啤尬九太 冠軍戰組合提前出爐

molten台灣超級籃球挑戰賽兩循環預賽還有2場賽程，冠軍戰組合就已提前出爐，SBL衛冕軍台啤隊今天以92：76擊敗中華...

HBL／革命3次成功了！輔仁單日兩勝首闖女預賽

從107學年開始挑戰HBL女甲戰場，輔仁高中今天通過外卡賽一日兩戰考驗，擠身109年HBL女甲預賽，帶著HBL名校南山高...

籃球／謝亞軒自由發揮 不忘射手本業

中華白隊昨天molten台灣超級籃球邀請賽下起三分雨，來自健行科大的謝亞軒貢獻6記三分球在內的24分，助隊以88：66擊...

P聯盟／約法三章 張宗憲重回富邦

7月因持有大麻電子菸遭寶島夢想家隊開除，「噴射機」張宗憲新賽季確定換東家啟航，台北富邦勇士隊昨天宣布簽下張宗憲，雙方「約...

籃球／喇叭再傷 台銀8人苦戰不敵裕隆

前一場就只有8名球員上場的台銀隊，今天molten台灣超級籃球挑戰賽雖迎接李維哲回歸，但換「喇叭」張博勝進入傷兵名單，只...

熱門新聞

中職／三洋投完全吃定四帥 象奪冠時間只不過是考驗

中職／大賽型球員 張志豪復出拯救兄弟打線

76人薪資結構疊床架屋 魔球新總裁莫雷也難解套

NBA／致敬KD崇拜塗鴉大師 籃網新球衣大膽設計流出

中職／總冠軍賽首戰先發投手公布 羅傑斯vs.布雷克

幕後／統一標哥寄包裹先hold住 賴神與陳韻文面交成功

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。