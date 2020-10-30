SBL／誤闖選秀會 裕隆練習生鄭子洋籃球路未完待續

裕隆在夏季籃球挑戰賽與台灣超級籃球挑戰賽比賽期間，板凳上都坐著一名身高203公分的白色巨塔，他是畢業於文化大學的鄭子洋，在今年6月成為裕隆的練習生後，今天才首度披上球隊戰袍在超級籃球挑戰賽中登場，並留下出賽2分半鐘拿下2分的紀錄，而這2分對於他來說卻是得來不易。

國小身高就高達185公分的鄭子洋，雖然曾是籃球校隊的一員，不過在國、高中階段他跨領域改練游泳，直到升上文化大學一年級時，在一次拍攝教會公益微電影的過程中，被前台銀教練洪濬正相中，推薦他參加第13季SBL選秀會，不過在許久未接觸籃球的情況下，空有一身身材的鄭子洋仍是以落選收場。

不過那次參加選秀會卻讓鄭子洋決定再一次重拾籃球，並且從游泳隊轉戰籃球隊校隊，在UBA一級賽場上留下兩年出賽紀錄，包括去年1月對上政大的預賽中，上場25分鐘拿下12分7籃板5阻攻，打出生涯代表作。

但籃球訓練起步較晚，加上已經參加過SBL選秀會，讓鄭子洋畢業後一年來只能在包括社甲等盃賽中尋求亮相機會，直到今年6月才在友人的介紹下成為裕隆練習生，一路隨隊到今天出戰中華白的比賽中才首度登場。

談到在未經正規訓練的情況下就「誤闖」SBL選秀會，鄭子洋坦言並不後悔，「我發現自己還是喜歡籃球，因為這是一個要動腦的運動，儘管我起步較晚，跟其他人相比必須更努力，但打球讓我覺得很快樂。」

身為練習生的鄭子洋，每場比賽都必須提著大行李箱為學長們收拾球衣，但他強調是甘之如飴，「在隊上大家都對我很好，包括呂哥（呂政儒）、輝哥（林宜輝）、簡浩哥都教我很多，練完球我也會私下再去練習，希望花比別人多3、4倍的時間，來彌補自己的不足之處。」