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SBL／台啤花蓮幫勢力壯大 黃鎮：花蓮球員比較天真

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
黃鎮在花蓮體中展開籃球生涯。圖／中華籃協提供
黃鎮在花蓮體中展開籃球生涯。圖／中華籃協提供

台啤今年在選秀會選入後衛陳昱翰後，目前陣中擁有四名來自花蓮的球員，成為SBL五隊中最龐大的「花蓮幫」，不過射手黃鎮就表示，雖然花蓮一直以來都有不錯的籃球人才，但大多在國、高中階段就陸續外流，所以他也是到加入SBL後才陸續有與花蓮球員合作的機會。

台啤在今天的台灣超級籃球挑戰賽中，一度排出陳昱翰、黃鎮、王皓吉、黃泓瀚四名花蓮球員的組合，再搭配上來自台東的黃聰翰，場上五名球員都是來東台灣。

其中黃鎮是在進入花蓮體中後才開始接受籃球正規訓練，陳昱翰與黃泓瀚則是自強國中的前後期學長學弟，而來自花蓮運動世家的王皓吉，從小則是因為父母工作原因搬家到台中，一路就讀華盛頓中學、醒吾科大，並在第11季SBL選秀會上與黃鎮分別被台啤和達欣選入，而現在四人都已經是台啤不可或缺的主要輪替球員。

陳昱翰（中）與隊友黃泓瀚是自強國中學長與學弟。圖／中華籃協提供
陳昱翰（中）與隊友黃泓瀚是自強國中學長與學弟。圖／中華籃協提供

黃泓瀚（左）與隊友陳昱翰是自強國中學長與學弟。圖／中華籃協提供
黃泓瀚（左）與隊友陳昱翰是自強國中學長與學弟。圖／中華籃協提供

對於高中畢業後就鮮少有機會與來自花蓮的球員合作，黃鎮說：「其實花蓮人才一直都很多，但很多國中或是高中就到外地就學了，所以也沒有太多合作機會，我到輔大後也只有跟（林）韋翰搭擋過，而上一季其實我們陣中還有曉謹也是來自花蓮，我覺得來自花蓮的球員共同點就是都比較天真。」

而國小就離鄉且全運會還代表台中市出賽過的王皓吉也表示，不少花蓮出生的球員幾乎都已經轉戶籍到其他縣市，要一起代表花蓮出賽的機會也很少，「所以很多人都說我們是花蓮叛將，但還是很開心有很多來自花蓮的球員能被看到。」

在超級籃球挑戰賽結束後，台啤11月也將參加花蓮觀護盃籃球邀請賽，屆時黃鎮也將回到「主場」花蓮巨蛋出賽，他說：「我已經四、五年沒回去打了，那邊是我從零開始的地方，有很多回憶。」

黃鎮 台啤

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