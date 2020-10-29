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籃球／籃協盼FIBA延亞男籃資格賽 體育署支持

中央社 / 台北29日電
亞洲盃男籃資格賽將於11月27日重啟，籃協盼FIBA延期。 報系資料照
亞洲盃男籃資格賽將於11月27日重啟，籃協盼FIBA延期。 報系資料照

國際籃球總會（FIBA）昨天致函，要求亞洲各國派隊參加亞洲盃男子籃球資格賽，但中華民國籃球協會秘書長李一中今天表示，立場始終一致，考量球員健康，希望比賽延期舉辦。

李一中說，球員健康與生命安全仍是籃協第一優先考量，希望比賽延期立場不變，會持續和亞洲籃球總會、其他各國溝通，希望取得共識。

亞洲籃總20日致函稱資格賽將於11月27日開打，與中華隊同組的日本、中國與馬來西亞須在11月23日前抵達卡達隔離4天後出賽。

由於大會無具體武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫措施，連球隊抵達卡達後包括交通、食宿都由各隊自理，增添染疫風險；籃協曾發文亞洲籃總，建議賽事延期，同組馬來西亞、日本也傾向賽事可順延。

另一方面，資格賽與SBL（超級籃球聯賽）、職業籃球聯盟P. League+開季時間太近，國手返台後仍須居家檢疫14天，可能錯過開季，就有球員說：「如果14天不練球，整個訓練都要重來，加上又有染疫風險，如果可以選擇，我們當然不想去。」

籃協也曾建議亞洲籃總，賽事可在明年2月第3階段一併舉行，減少各國搭機出國頻率，降低染疫風險，卻得不到回應，昨天就接到FIBA函文要求亞洲各國派隊參賽。

體育署支持延亞洲盃男籃資格賽 若被罰就再研擬

教育部體育署長張少熙今天表示，支持中華民國籃球協會建議亞洲盃男子籃球資格賽延期舉辦，球員健康、生命安全仍是重中之重，如果亞洲籃球總會提罰則，體育署將再研擬後續。

亞洲籃總20日致函稱資格賽將於11月27日開打，與中華隊同組的日本、中國與馬來西亞須在11月23日前抵達卡達隔離4天後出賽；籃協回函亞洲籃總，建議賽事延期舉辦，但昨天接獲國際籃球總會（FIBA）致函，要求亞洲各國派隊參賽。

張少熙受訪時表示，據外交部旅遊警示分級，卡達仍屬紅色警示（不宜前往，宜儘速離境），攸關球員健康、生命安全，「不是用愛國還是一紙命令下來，就要球員配合」。

體育署競技組長洪志昌說，資格賽臨時宣布復賽，協會僅約1個月作業時間，加上比賽和SBL（超級籃球聯賽）、UBA（大專校院籃球運動聯賽）等賽期重疊，強行組軍就影響各級聯盟規劃，體育署認同籃協立場，希望比賽延期舉行。

今年2月武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情剛爆發時，馬來西亞一度拒絕到台灣參賽，當時亞洲籃總祭出30萬瑞士法郎（約新台幣936萬元）罰款，逼馬來西亞就範參賽。

洪志昌表示，無論FIBA或亞洲籃總函文都未提罰則，不必過度揣測。

中華隊 SBL

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