籃球／台啤尬九太 冠軍戰組合提前出爐

molten台灣超級籃球挑戰賽兩循環預賽還有2場賽程，冠軍戰組合就已提前出爐，SBL衛冕軍台啤隊今天以92：76擊敗中華白隊，以7勝1敗戰績拿到冠軍賽門票，連帶將今天也獲勝的九太科技隊帶進最終戰，周日晚上6點將在板橋體育館爭最後金盃。

台啤目前唯一敗仗是第一循環以1分差敗給台銀隊，今天在李啟瑋三分球6投3中拿16分，周伯勳14分、14籃板「雙10」領軍下，第三節打出29：17攻勢拉開領先，順利迎接第7勝，也提前取得冠軍戰門票。

molten盃由SBL 5隊加上中華白與會，預賽兩循環結束按照排名進行名次賽，台啤和九太提前拿到冠軍戰門票，季軍戰組合還沒出爐。

同為2勝5敗的璞園隊和裕隆隊今天交手，裕隆以78：70奪勝，3勝5敗緊追4勝4敗的中華白，璞園和台銀同以2勝6敗敬陪末座。

中華白若後2戰都奪勝，勝場數有機會追上九太，但兩循環交手都由九太奪勝，提前粉碎中華白搶冠機會。