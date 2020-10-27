籃球／喇叭再傷 台銀8人苦戰不敵裕隆

前一場就只有8名球員上場的台銀隊，今天molten台灣超級籃球挑戰賽雖迎接李維哲回歸，但換「喇叭」張博勝進入傷兵名單，只有8名成員面對裕隆隊，三節打完雖曾將落後追到個位數，最終仍以66：78吞下敗仗。

台銀傷兵問題不少，前天碰璞園隊出賽25分鐘的張博勝因左手掌撐到地板腫脹，自嘲變成「小叮噹手」，他苦笑說：「我今天本來還想打，但教練團說還是不要。」

只有8名可用之兵的台銀，上半場命中率不佳，半場只能27分，兩節打完已陷入15分落後，第三節在謝宗融獨拿11分下打出25：17的單節攻勢，比數追近到52：59，但裕隆決勝節開啟外線攻勢，簡浩率先飆進三分球，助隊領先再達兩位數，盧冠軒、盧冠良兄弟和林宜輝也在外線開火，一波19：6猛攻將差距擴大到20分，最終仍以78：66帶走勝利。

台銀總教練陳國維苦笑說，球隊傷兵實在太多，拉傷後大腿的李維哲昨天練完球後自己表示今天想試看看，「他早上答覆，可以分擔些時間，熱身也沒不舒服，所以有段時間讓他上比較久，不過他一周沒碰球，後面才比較進入比賽狀況。」

面對人手短缺問題，陳國維除了一場場倒數，也只能正向面對，「透過比賽磨練經驗值，看能不能多發現些人，多試一些組合。」他今天就將「雙塔」林郅為和謝宗融加上新秀蘇士軒一起擺上場，尋找賽季可能的陣容。

李維哲復出首戰上場21分鐘，得分掛零，全隊以謝宗融15分、17籃板最佳；裕隆4人得分兩位數，以林宜輝17分、7助攻最亮眼。