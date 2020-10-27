快訊

大同董事會延至11月2日召開 董事長將換人做

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球／喇叭再傷 台銀8人苦戰不敵裕隆

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台銀李維哲（中）腿傷復出。圖／中華籃協提供
台銀李維哲（中）腿傷復出。圖／中華籃協提供

前一場就只有8名球員上場的台銀隊，今天molten台灣超級籃球挑戰賽雖迎接李維哲回歸，但換「喇叭」張博勝進入傷兵名單，只有8名成員面對裕隆隊，三節打完雖曾將落後追到個位數，最終仍以66：78吞下敗仗。

台銀傷兵問題不少，前天碰璞園隊出賽25分鐘的張博勝因左手掌撐到地板腫脹，自嘲變成「小叮噹手」，他苦笑說：「我今天本來還想打，但教練團說還是不要。」

只有8名可用之兵的台銀，上半場命中率不佳，半場只能27分，兩節打完已陷入15分落後，第三節在謝宗融獨拿11分下打出25：17的單節攻勢，比數追近到52：59，但裕隆決勝節開啟外線攻勢，簡浩率先飆進三分球，助隊領先再達兩位數，盧冠軒、盧冠良兄弟和林宜輝也在外線開火，一波19：6猛攻將差距擴大到20分，最終仍以78：66帶走勝利。

台銀總教練陳國維苦笑說，球隊傷兵實在太多，拉傷後大腿的李維哲昨天練完球後自己表示今天想試看看，「他早上答覆，可以分擔些時間，熱身也沒不舒服，所以有段時間讓他上比較久，不過他一周沒碰球，後面才比較進入比賽狀況。」

面對人手短缺問題，陳國維除了一場場倒數，也只能正向面對，「透過比賽磨練經驗值，看能不能多發現些人，多試一些組合。」他今天就將「雙塔」林郅為和謝宗融加上新秀蘇士軒一起擺上場，尋找賽季可能的陣容。

李維哲復出首戰上場21分鐘，得分掛零，全隊以謝宗融15分、17籃板最佳；裕隆4人得分兩位數，以林宜輝17分、7助攻最亮眼。

謝宗融 林宜輝

延伸閱讀

籃球／中華白下三分雨 22分大勝璞園

籃球／亞洲盃男籃資格賽重啟 籃協盼延後舉辦

籃球／傳簡訊找回信心 台銀魔獸雙十退璞園

籃球／生女後更穩重 周伯勳雙十退裕隆

相關新聞

籃球／中華白下三分雨 22分大勝璞園

中華白隊今天在molten台灣超級籃球挑戰賽下起三分雨，謝亞軒外線9投6中領軍下，全隊飆進14記三分彈，以88：66大勝...

P聯盟／重返富邦 張宗憲：沒遺憾只有感謝

因持許大麻電子菸遭寶島夢想家籃球隊開除，「噴射機」張宗憲今天確定和台北富邦勇士隊再續前緣，他形容心情「沒有任何遺憾，只有...

籃球／喇叭再傷 台銀8人苦戰不敵裕隆

前一場就只有8名球員上場的台銀隊，今天molten台灣超級籃球挑戰賽雖迎接李維哲回歸，但換「喇叭」張博勝進入傷兵名單，只...

P聯盟／約法三章給機會 富邦迎接張宗憲回歸

今年7月因違反毒品危害防制條例遭寶島夢想家隊開除，「噴射機」張宗憲確定重返籃壇，台北富邦勇士隊今天宣布張宗憲正式加盟，未...

籃球／亞洲盃男籃資格賽重啟 籃協盼延後舉辦

亞洲盃男籃資格賽將於11月27日重啟，中華民國籃球協會今天召開選訓委員會議決議，將向亞洲籃球總會表達希望賽事延期，待疫情...

SBL／蔣淯安復出就飛撲 沒嚇倒周俊三

連續兩季奪下SBL「年度MVP」，台啤隊隊長蔣淯安上月完成終身大事，新球季他給自己的目標是提升球場解讀力，率隊朝再一座金...

籃球／傳簡訊找回信心 台銀魔獸雙十退璞園

昨天以56：79慘輸中華白隊，台銀隊教頭陳國維對球員信心喊話了一番，今天面對璞園隊收到成效，禁區大將謝宗融更豪取24分、...

籃球／生女後更穩重 周伯勳雙十退裕隆

剛成為新手爸爸的台啤隊內線大將周伯勳，「生子後」自評更穩重，今天碰裕隆隊更繳出17分、11籃板的「雙10」數據，讀秒階段...

籃球／擺脫藍領形象 藍少甫成大驚奇

儘管身為這次中華白隊陣中名氣、國家隊經驗都最少的球員，但國體大中前鋒藍少甫在台灣超級籃球挑戰賽擺脫過去藍領形象，不僅在日...

熱門新聞

NBA／中國記者稱柯瑞招攬林書豪 美媒質疑為炒作新鞋

MLB／林子偉遭移出40人名單 明年動向備受注目

NBA／林書豪回歸落腳處 勇士、籃網敲門

NBA／新賽季開打時間過早 格林不認為詹皇會準時報到

NBA／用伊古達拉特例補強？ 柯爾坦承得考量經濟衝擊

MLB／K倒光芒 克蕭：隨時可以再上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。