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P聯盟／重返富邦 張宗憲：沒遺憾只有感謝

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
「噴射機」張宗憲今天確定和台北富邦勇士隊再續前緣，他形容心情「沒有任何遺憾，只有感謝」 聯合報系資料照
「噴射機」張宗憲今天確定和台北富邦勇士隊再續前緣，他形容心情「沒有任何遺憾，只有感謝」 聯合報系資料照

因持許大麻電子菸遭寶島夢想家籃球隊開除，「噴射機」張宗憲今天確定和台北富邦勇士隊再續前緣，他形容心情「沒有任何遺憾，只有感謝」，期許在新聯盟和富邦重新出發。

張宗憲曾在富邦3個球季，上季轉戰寶島夢想家，找回身手但賽季遇新冠肺炎疫情喊卡，7月因持大麻電子菸遭寶島夢想家開除，之後認罪並接獲緩起訴處分，職籃新聯盟P聯盟上周宣布他可以自由球員身份和各隊接觸。

富邦今天發出新聞稿，宣布重新簽下張宗憲，「噴射機」也透過社群平台透露心境。

「有一段時間，已經做好無法再回到球場的心理準備，對於自己無法控制的事情，告訴自己平常心，所以並不會特別去想。」張宗憲提到，不論是海外或是國內，一直都有球隊接觸，但都僅是「聊聊」階段，並沒談到實際合約，自己也有最壞打算，心情不會有太大起伏，直到富邦領隊「Chris」蔡承儒主動聯繫。

「Chris傳訊息給我，表達想給予我一次機會。當時心裡很訝異，有點激動，過去曾想過這樣的畫面，但沒想到會成真，更沒想到會是Chris主動約我見面，談未來，甚至是回到富邦。」張宗憲表示，很興奮能再次回到熟悉的環境，和隊友及教練們在新的職業聯盟奮鬥，「期許自己能夠重新出發，成為一個能好的人、隊友、榜樣，這次不再是單純為了自己打球。」

他也自白，過去犯的錯讓自己明白「什麼是失去」，同時了解「失去也是一種獲得」，和夢想家合作不到一年的時間，找回信心和侵略性，結束合作就像「做了短暫的美夢」，內心沒遺憾，只有感謝，除感謝夢想家和球迷，更感謝再次給機會的富邦和蔡承儒，再多言語無法表達多麼的感謝。

富邦表示，簽下張宗憲後彼此「約法三章」，包括以具體行動加入富邦慈善基金會志工行列，參與偏鄉弱勢關懷及其他公益活動，更專注投入於籃球訓練和嚴格督促自主管理，如有違反將受嚴厲之處分。

張宗憲 寶島夢想家 蔡承儒

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