籃球／亞洲盃男籃資格賽重啟 籃協盼延後舉辦
亞洲盃男籃資格賽將於11月27日重啟，中華民國籃球協會今天召開選訓委員會議決議，將向亞洲籃球總會表達希望賽事延期，待疫情趨緩或有對球員更好的保護措施時再舉辦。
亞洲籃球總會上週臨時宣布，亞洲盃男籃資格賽將於11月27日卡達與巴林兩地，以「泡泡園區」方式重啟，B組中華隊、日本、馬來西亞與中國的賽事將在卡達舉行，參賽球隊須在11月23日前抵達，並進行4天隔離，中華隊11月27日、29日將先後出戰中國、馬來西亞。
籃協副秘書長李雲翔表示，今天召開選訓委員會議，討論11月亞洲盃資格賽組訓流程，經全體委員與教練帕克（Charlie Parker）達成共識，基於國際武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，考量組訓期程過於倉促，且目前疫情當下出國健康風險過高，建議籃協向亞洲籃總表達希望賽事延期的想法，待疫情趨緩或有對球員更好的保護措施時，再舉辦賽事。
依照原先規定，籃協須在11月16日前提交24人名單，因中華隊自卡達返台後，仍須進行14天隔離，恐影響12月5日開打的超級籃球聯賽（SBL）新球季。
李雲翔表示，24人名單會將SBL、P. LEAGUE+、旅外球員皆納入考量，但會待收到亞洲籃總回覆後再決定人選。
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