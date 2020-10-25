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籃球／婉拒職業隊 陳又瑋UBA再拚一年

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
陳又瑋（右）切入。圖／中華籃球協會提供
陳又瑋（右）切入。圖／中華籃球協會提供

高中入選過U16亞青、U17世青和U18亞青國手，陳又瑋今年除首度披上中華白隊戰袍，穩健身手還獲得新組成的P聯盟隊伍招手，但他選擇繼續學生運動員身分，molten台灣超級籃球挑戰賽後就要回台灣師大，為最後一個UBA賽季努力。

包辦HBL和UBA「新人王」的陳又瑋今年升上大四，他透露不只一支P聯盟的球隊有和他接觸，但他最終決定再披台師大戰袍，他笑說：「最後一年UBA，好好拚一個！」

今年受新冠肺炎疫情影響，瓊斯盃取消，中華白少了最大舞台，molten盃成檢測訓練成果另個舞台，昨天小將以79：56大勝台銀隊，今天碰九太科技隊，首節以20：22落後，半場也以32：38緊咬比數；第三節陳又瑋連兩次切入得手，單節8分加上朱雲豪節末外線破網，三節打完追成56：56平手。

第四節中華白在譚傑龍、陳昱瑞發揮下取得微幅領先，但九太靠林任鴻單節6分要回領先，中華白謝亞軒最後20秒切入得手雖將差距縮小到69：72，但朱雲豪最後的追平外線涮框而出，讓九太驚險以3分差帶走勝利。

九太今天5人得分兩位數，以吳曉謹15分最佳；中華白藍少甫18分全場最高，陳又瑋12分、5助攻。

陳又瑋

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