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籃球／生女後更穩重 周伯勳雙十退裕隆

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台啤周伯勳（右）連兩場對裕隆都繳出「雙10」數據。圖／中華籃協提供
台啤周伯勳（右）連兩場對裕隆都繳出「雙10」數據。圖／中華籃協提供

剛成為新手爸爸的台啤隊內線大將周伯勳，「生子後」自評更穩重，今天碰裕隆隊更繳出17分、11籃板的「雙10」數據，讀秒階段一次失誤雖讓戰局一度緊張，最終球隊仍以78：77驚險贏球，molten台灣超級籃球挑戰賽第5勝入袋。

愛女上月19日剛出生的周伯勳笑說，當爸爸後自己成熟穩重許多，閒暇時間幾乎都待在家裡陪女兒和妻子，會和老婆一起幫女兒洗澡、換尿布，也有和有孩子的隊友請教，連手機螢幕都從夫妻合照換成女兒照片。

「現在睡睡醒醒，一個晚上要起來2到3次，一開始覺得累，還在適應，不過是老婆比較累，她是親餵。」多了父親身分的周伯勳透露，女兒出生後有更重的責任感，知道要「少出一點事」；且SBL洋將制度從雙洋將改成單洋將，他給自己目標是「數據好一點」，把握禁區發揮的機會。

台啤首節14：21落居下風，半場也以29：35處於劣勢，第三節外線攻勢加溫下縮小差距，黃鎮投進壓哨彈框的幸運三分球後，台啤三節打完只以52：53落後。

第四節台啤先拉出6：0強攻，領先一度到兩位數，裕隆靠外線追分回到個位數差距，周伯勳一次底線發球失誤又讓裕隆換成3分，不過裕隆後衛呂濟而3.7秒再飆外線雖追到77：78，逆轉仍差一步。

被隊友虧「以為自己是四分衛」的周伯勳，對讀秒階段的失誤幽默解讀，他笑說：「我想傳，但隊友沒看到，單手傳球來不及收，反正贏球了，結果論嘛，讓比賽比較有張力。」

台啤教練周俊三認為，都有17分「雙10」成績的周伯勳和范士恩表現都是中規中矩，但身體碰撞後的把握度仍要提升。

范士恩今天繳出17分、15籃板，李啟瑋三分球8投4中貢獻12分；裕隆以呂繼而15分，翁嘉鴻14分，斑霸10分、15籃板但提前領到畢業證書。

台啤周伯勳（右）連兩場對裕隆都繳出「雙10」數據。圖／中華籃協提供
台啤周伯勳（右）連兩場對裕隆都繳出「雙10」數據。圖／中華籃協提供

周伯勳 台啤

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