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SBL／30而立的台啤黃鎮 盼生涯不再起起伏伏

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
台啤隊黃鎮（右）與璞園隊輔大學弟盧峻翔（左）對位。圖／中華籃球協會提供
台啤隊黃鎮（右）與璞園隊輔大學弟盧峻翔（左）對位。圖／中華籃球協會提供

夏季籃球挑戰賽第二場比賽就在無預警的情況下發生右腳踝跟腱撕裂傷，讓台啤隊射手黃鎮休養一個多月後，直到今天的台灣超級籃球挑戰賽才又復出，並且以替補身分拿下6分、4籃板、3抄截，6月剛滿30歲的他表示，籃球路一路走來總是起起伏伏，現在只求能夠穩穩的表現，為台啤多拿幾座總冠軍。

從大學時期就被列為明星球員的黃鎮，在SBL第11季參加選秀前一度被譽為狀元熱門人選，不過最終卻落到第五順位才被達欣工程隊選入，且生涯前兩個賽季合計僅出賽21場，表現不如各界預期。

不過在第13季黃鎮打出大爆發表現，在該季包辦了年度最佳進步獎與年度第六人，成為SBL開打以來首位達此成就的球員，而接下來幾年黃鎮幾乎都保有穩定的上場時間，甚至還如願披上國家隊戰袍，但卻又在第16季碰上達欣宣布回歸甲組，讓他披上生涯第二支SBL球隊戰袍，加盟台啤。

去年黃鎮將過去慣用的背號「27號」改為「0號」，象徵生涯從零出發，並且成為台啤奪下總冠軍的主力班底，但今年卻又在夏季挑戰賽遭遇傷勢問題，讓他直到今天才又復出，不過生涯見慣大風大浪的他也直言，「現在遇到什麼事情也不會感到恐懼了。」

今年6月剛滿30歲的黃鎮表示，台啤在休賽季大力補強後，進攻端的擔子又減少很多，他也希望自己能以前達欣學長林冠綸當作模板，成為一名優秀的板凳暴徒，「現在我只想要如何讓自己能維持好的狀態2年、甚至是3年，也希望自己能像冠綸這樣，一上場就有貢獻，且不論是進攻還是防守。」

黃鎮 台啤 達欣

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