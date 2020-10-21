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P聯盟／戴維斯復出 夢想家：就是該回璞園

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
桃園領航猿隊與戴維斯（左）簽下一年合約。 圖／桃園領航猿隊提供
桃園領航猿隊與戴維斯（左）簽下一年合約。 圖／桃園領航猿隊提供

籃壇新聯盟上月底領隊會議決議，「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）可以本土自由球員身分和聯盟4支球團接觸，昨天桃園領航猿宣布簽下戴維斯，迎接「Q」回歸，另外3隊也樂觀其成。

寶島夢想家總經理韓駿鎧提到，領隊會議討論戴維斯個案時，他就覺得「戴維斯該去璞園」，他說：「我只和Q說，璞園如果不談，就和我聯絡，他本來就該去璞園啊！看他穿其他隊球衣也很奇怪吧，所以我們連報價都沒有。」

夢想家今年補進李德威增加禁區戰力，接續仍有補強計畫，陸續測試球員，準備年底正式展開的賽季。

新竹攻城獅補進高國豪後本土成員已到位，總經理高景炎坦言，戴維斯的確是「有影響力的球員」，但球隊當時不考慮接觸，主要希望讓純本土球員有多點機會，「用不同思維看，如果真能補到戴維斯，是壓縮本土，潘冠翰、容毅燊和李家瑞，上場時間都會被吃掉，我們是希望讓本土球員有多點空間。」

富邦本土內線除了「大房東」曾文鼎，今年夏天也簽下「輔大魔獸」曾祥鈞，曾祥鈞在剛落幕的兩場熱身賽都繳出得分、籃板雙十成績單；富邦總教練許晉哲表示，目前本土球員只有13人，再補強「不是不可能」，不過會以充實後場戰力為主，禁區並非現在著墨方向。

戴維斯 璞園 曾文鼎

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