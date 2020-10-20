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P聯盟／戴維斯回前東家 領航猿添禁區戰力

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
璞園籃球隊總經理陳信安（右）歡迎戴維斯加入。圖／桃園領航猿提供
璞園籃球隊總經理陳信安（右）歡迎戴維斯加入。圖／桃園領航猿提供

2013年取得我國國籍、成為「新台灣人」的戴維斯（Quincy Davis III），確定重返籃壇，和前東家璞園再續前緣，為桃園領航猿增添禁區戰力。

戴維斯是我國史上首位歸化球員，為中華隊立下汗馬功勞，2013年馬尼拉亞錦賽助中華隊重返亞洲四強，對於籃壇的貢獻有目共睹，但近年受傷所困，第14季SBL後就再沒出賽記錄。

P聯盟籌組期間，戴維斯表態願意重返球場後，聯盟召開球團領隊會議，確定戴維斯將以本土球員身分出賽，並與聯盟球團接觸討論加盟條件，最終由老東家璞園和戴維斯再度合作。

璞園表示，37歲的戴維斯從2011到2018年都效力璞園建築籃球隊，雙方關係深厚，經過彼此積極的溝通，戴維斯決定正式加盟領航猿，球團也再次歡迎戴維斯加入。

戴維斯 璞園 中華隊

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