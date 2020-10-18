籃球／最強系隊產生 僑光行銷富邦系際盃登頂

2020富邦人壽勇士系際冠軍盃今天產出新科冠軍，僑光科技大學行銷與流通管理系靠著「得分王」夏安迪單場獨攬46分，以87：73擊敗國立高雄科技大學模具工程系，登上「最強系隊」王座。

僑光行銷首度站上富邦系際冠軍盃舞台就一鳴驚人，從中彰投區預賽出線後，全國決賽又接連以21分差擊敗淡江國際企業學系、52分差打退中州科技大學運動與健康促進系，搶下冠軍戰門票。

今天面對首度參賽就扳倒去年冠亞軍隊伍的「黑馬」高科模具，夏安迪單場豪取46分，追平個人單場最多得分紀錄，加

上楊淯凱17分9籃板的表現，合力率隊以14分差收下勝利，首度捧起冠軍金盃，並獲得冠軍獎金10萬元。

夏安迪在預賽4戰就繳出場均25.75分的搶眼表現，全國決賽前兩戰合計攻進40分，冠軍戰更猛攻46分，榮獲本屆賽事得分王及冠軍戰MVP，他坦言手感不錯，「最後一場比賽，大家都很認真看待。」首度參與富邦人壽勇士系際冠軍盃就有豐富收穫，他對自己和球隊的表現都十分滿意，更感謝富邦人壽提供的優質舞台。

大專體總秘書長曾慶裕表示，青年就讀大學時期，是邁入職場之前，養成運動習慣與合作精神的重要階段。就團隊運動而言，除了校隊，眾多人口投入的是系隊，包含籃球、棒球與排球等，近年教育部體育署與富邦人壽等企業積極帶動下，多方

挹注資源，盼協助學子將運動習慣由校園帶入成齡後的日常，達到身心健康的平衡。

富邦人壽部長陳姿瑛表示，系籃是大專素人球員共同美好回憶，富邦人壽長期支持國內各年齡層籃球賽事，持續深化耕耘基層籃球與全民運動風氣，推動籃球運動，連續六年舉辦全國性大專院校系際盃籃球賽，鼓勵年輕學子把握當下，展現球技爭取榮譽，力拼「全台最強系隊」金盃，並從中學習團隊合作的精神，自我突破凝聚學校和科系的向心力，展現運動正能量，一圓籃球夢。