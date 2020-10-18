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P聯盟／半年不到創聯盟 夢想家教練喊驚喜

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
寶島夢想家隊後衛林俊吉（右二）成球隊逆轉功臣。圖／寶島夢想家隊提供
寶島夢想家隊後衛林俊吉（右二）成球隊逆轉功臣。圖／寶島夢想家隊提供

在新冠肺炎疫情衝擊下，國內職籃新聯盟P+聯盟不到半年籌組時間就成立，聯盟新隊伍新竹攻城獅隊的自辦熱身賽今天進行第2天賽程，演出逆轉勝的寶島夢想家隊加拿大籍總教練朱利爾斯（Kyle Julius）賽後主動稱讚，台灣能在如此短時間催生新聯盟，非常不容易。

上季率寶島夢想家參加ABL的朱利爾斯提到，過往他在加拿大也曾間參與新聯盟的成立，但台灣能在如此短時間從無到有，這兩天熱身賽的感受讓他讚說：「我很驚喜，也很榮幸成為新聯盟的一份子。」

夢想家昨天遭「地主」新竹攻城獅逆轉，今天換自己成為後來居上主角，三節打完雖以55：61落後，但在菜鳥林俊吉18分、中鋒王柏智17分和射手吳松蔚17分聯手下，以84：77擊敗人力吃緊的桃園領航猿隊。

朱利爾斯提到，昨天和今天心得差不多，「我們有打出些不錯內容，但也有很多不好的表現。」不過他對兩天熱身賽球隊整體表現給正面評價，且球隊有許多新血和年輕球員加入，期待能率這批子弟兵持續進步。

今年率健行科大完成UBA連霸並獲得MVP的林俊吉，今天以菜鳥之姿轟下全隊最高分，他笑說昨天是球員生涯第一場職業賽，想太多，檢討後改善信心不足問題，今天大膽進攻籃框就有不錯成效。

昨天鋒頭都被主場的攻城獅後衛高國豪搶走，「阿吉」預約下次對決討回來，期待再度交鋒。

寶島夢想家 高國豪

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