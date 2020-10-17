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P聯盟／每場打48分鐘 最後2分鐘持球方可隨時喊暫停
台灣職業籃球聯盟P. League+新竹攻城獅隊今天在新竹縣立體育館自辦熱身賽，比賽規則和SBL（超級籃球聯賽）不同，除全場打48分鐘，第4節最後2分鐘持球方可隨時喊暫停。
P聯盟是台灣相隔20年後，再次有職籃聯盟誕生，而現有SBL規則以業餘為主，雖和P聯盟大同小異，仍有些不太一樣。
除P聯盟每節打12分鐘，全場共48分鐘，和SBL 40分鐘相比，多出近一節時間；此外，業餘規則中，要喊暫停除非死球或進球後，由教練向紀錄台申請。
P聯盟放寬條件，只要第4節最後2分鐘決勝期，持球方無論球員或教練，隨時可向裁判示意暫停。
今年加盟寶島夢想家隊的混血長人譚傑龍表示，從沒打過48分鐘比賽，但訓練與球隊間友誼賽都已提前適應48分鐘節奏。
譚傑龍酷酷地說：「48分鐘和以前的40分鐘我覺得差別不大」，或許等比賽開打後才會覺得比賽時間變得較長。
P聯盟也增設挑戰制度，只要第4節最後2分鐘內，球隊可針對出界後球權、妨礙中籃、3分球或邊線是否踩線等提挑戰，各隊僅1次機會，無論成功或失敗，只要用了就喪失繼續挑戰機會，但無法針對裁判吹判提挑戰。
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