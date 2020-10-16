籃球／璞園慘敗中華白 教練楊宜峰：輸球我扛

中央社 / 台北16日電

桃園璞園建築今天在禁區遭對手打爆，團隊籃板淨輸14顆，加上守不住對方外線，終場71比106不敵中華白，在台灣超級籃球挑戰賽吞下首敗，教練楊宜峰說：「輸球我扛。」

2020 molten台灣超級籃球挑戰賽今晚在台大體育館進行第3天賽事，中華白團隊飆進11顆三分球，加上長人藍少甫全場8投6中，外加3罰俱中，上場14分鐘就攻下全隊最高的15分，也助中華白拿下首勝。

璞園今年兵分兩路，主力陣容將挑戰職業籃球聯盟的P. League+，今年選秀會上挑進的菜鳥與年輕球員，則會鎖定留在SBL超級籃球聯賽磨練。

不過礙於璞園球員至今仍未完全補齊，因此今天比賽結束後，璞園扣除今年選秀會上補進的2名球員外，整隊直接前往新竹參與新竹攻城獅的自辦熱身賽。

璞園教練楊宜峰表示，包括新竹攻城獅的熱身賽在內，璞園得面臨3連戰考驗，因此球員在心態上比較疲勞，另一方面，今天出賽球員多以年輕球員為主。

璞園禁區主力陳冠全因手指傷勢缺席，控衛彭俊諺也沒有出賽，陳冠全表示，由於傷勢復原情況不盡理想，所以沒有出賽，至於明天P+聯盟的熱身賽，他說：「應該8成會上場。」

璞園今年在選秀會上相中的新秀盧峻翔，今天攻下全場最高的17分，林耀宗則拿下次高的16分、9籃板，而中華白共有5名球員得分達到雙位數。

璞園 選秀

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