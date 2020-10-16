籃球／SBL最老球員簡浩 2顆關鍵3分彰顯價值

35歲的裕隆納智捷前鋒簡浩是SBL今年最老球員，今天他在molten台灣超級籃球挑戰賽尾盤2顆致命3分球幫助球隊擺脫僵局，率隊69比59擊敗台灣銀行開胡。

2020 molten台灣超級籃球挑戰賽今天在台大體育館進行第3天賽事，裕隆首戰61比78不敵台灣啤酒，今天又在第4節最後3分52秒，遭台銀以56比56追平。

今天前8次3分出手全部落空的簡浩，在最後3分26秒找回準心，不但飆進超前3分球，還與李愷諺與班霸聯手拉出一波13比3強攻收尾，幫助球隊拿下首勝。

前8次3分出手盡墨，簡浩開玩笑說：「我故意的，就是要破壞籃框，讓比賽精彩一點。」

裕隆執行教練邱大宗表示，台銀一直很有耐心，全場不斷變換區域聯防陣型，「要懲罰區域聯防最好的方式，就是外線要開。」而比賽打得膠著主因之一，就是射手一直找不到準心。

另一方面，裕隆主力包括呂政儒與周柏臣，都因傷缺席，兩人這次台灣超級籃球挑戰賽都無法出賽，也讓裕隆戰力縮水。

所幸裕隆雖有新的傷兵，也有傷癒歸隊的球員，之前因傷缺席夏季籃球挑戰賽的簡浩就說，近3週他已恢復對抗訓練，目前仍在熟悉球隊新隊友，而他也笑說，轉眼自己就成為SBL最老的球員，「希望我還可以跟上年輕人的腳步。」