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籃球 ／成SBL最老球員 簡浩：盼能跟上年輕球員腳步

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
35歲的簡浩將成為下賽季SBL最老的球員。圖／中華籃協提供
35歲的簡浩將成為下賽季SBL最老的球員。圖／中華籃協提供

在今年吳岱豪SBL轉戰P聯盟新竹攻城獅後，效力裕隆的射手簡浩也成為SBL新賽季年紀最大的球員，在今天的台灣超級籃球挑戰賽單場拿下12分3助攻，幫助裕隆以69：59擊敗台銀後，他也笑稱希望自己還能跟上年輕球員的腳步。

簡浩、吳岱豪和今年退休的陳順詳同為1985年出生，其中吳岱豪為2月出生是三人中年紀最大，但在今年國內新職籃P聯盟成立後，吳岱豪也從璞園轉戰攻城獅，並接下隊長職務，扮演年輕獅群的「領頭獅」。

而3月出生的簡浩也成為了SBL下賽季年紀最大的球員，不過在今天出戰台銀的比賽中他也展現自己寶刀未老，上場18分鐘就拿下全隊次高的12分，談到三分球出手10次僅命中2球時，他則笑稱還在找比賽感覺。

上個月的夏季籃球挑戰賽簡浩因傷未出賽，在賽事落幕後才恢復正常練習約2到3周，與幾名新進球員的默契也還在磨合，「包括跟斑霸、愷諺的搭配，都還在抓他們習慣的動作。」

對於成為SBL最老的球員，簡浩則笑稱沒有想太多，只希望能跟上年輕人的腳步；而在P聯盟中則不乏比簡浩年紀大的球員，包括富邦勇士林志傑（38歲）、曾文鼎（36歲），夢想家田壘（37歲）、楊敬敏（36歲），攻城獅吳岱豪等人。

簡浩 吳岱豪 SBL

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