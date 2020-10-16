P聯盟／旅美小將陳振傑當夢想家 明熱身賽首亮相

P聯盟寶島夢想家在今天宣布與旅美小將陳振傑達成簽約協議，最快在明天的新竹攻城獅自辦熱身賽中就會亮相，具有七年旅美經驗的他談到將在職業賽場出賽，強調將會盡全力幫助球隊。

畢業於金華國中的陳振傑，2014年選擇跟隨學長吳永盛的腳步旅美唸書並延續籃球生涯，當年一同旅外的還包括東方譯慷、王律翔與莊凱閎，在今年從NAIA Grand View University畢業後，他雖然有在美國就讀研究所的想法，但因為疫情考量，最終決定留在國內尋求轉戰職業舞台的機會。

在陸續前往P聯盟富邦勇士、桃園領航猿與寶島夢想家測試後，夢想家也在今天宣布與他完成簽約，外籍教練總教練朱利爾斯（Kyle Julius）表示，對於陳振傑在球場上的積極態度印象深刻，不但具有自主進攻的能力，在防守端也十分強勢，擁有年輕球員該具備的特質，是值得培養的潛力球員

已經相當習慣美式球風的陳振傑也表示，朱利爾斯教導他的內容與觀念跟在國外學習的相當相似，所以沒有太多適應上的問題，「不過教練又會帶的更深，讓我真正體會到學生籃球與職業隊的差別。」

夢想家今年在陣容上大換血，除了與黃金世代的田壘、楊敬敏續約外，還簽下雙塔李德威、譚傑龍與上賽季在CBA打拚的楊盛硯以及上學年UBA總冠軍賽MVP林俊吉，陣容年輕化不少。