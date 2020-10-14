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籃球／台大地主努力復健 劉人豪盼趕上開季

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台銀劉人豪仍在復健，molten盃無法出賽。記者曾思儒／攝影
台銀劉人豪仍在復健，molten盃無法出賽。記者曾思儒／攝影

2020 molten台灣超級籃球挑戰賽昨天在台大體育館開戰，台銀隊今天迎接首戰，但陣中「地主」劉人豪因右膝傷勢未癒，回到最熟悉的場館只能作壁上觀，看球隊浪費泰半領先，最終遭璞園以63：62逆轉奪勝。

劉人豪畢業自台大醫學系，上季選秀會受台銀隊青睞展開籃球圓夢之旅，但今年2月右腳膝蓋十字韌帶斷裂，3月動刀，菜鳥賽季提前報銷，molten盃第一循環在台大進行也來不及復出。

「錯過很多比賽，滿悶的。」劉人豪開玩笑說，過去台大校隊時期，每周都會來台大體育館練球一次，這次與會6隊就是自己和這座場館最熟，「隊友有說台大框很硬，不好投，大概只有我投會好一點。」

他動刀後復健狀況不錯，「肌力恢復不錯，現在就認真復健，希望趕上（SBL）開季，今年能健康打完完整賽季，這樣我就沒有遺憾了。」

台銀今天幾乎全場領先，但最後11.3秒遭璞園林耀宗投進超前球，1分差送走勝利，教頭陳國維賽後臉色鐵青說，球員從開賽態度就不對，「攻防都很悶，不知道自己在幹嘛，整廠態度都不對，這對想建立團隊態度的我來說，是狠狠打我一巴掌。」

陳國維認為，璞園今天發揮並不好，但自家也「打很爛」，「我最後暫停就和我們教練團的說，球員想輸，那輸一場也不是壞事。」

璞園 劉人豪

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