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籃球／劉義祥鳳還巢 合體璞園再等等

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
出任璞園「桃園領航猿」總教練的劉義祥今天現身molten唄。記者曾思儒／攝影
出任璞園「桃園領航猿」總教練的劉義祥今天現身molten唄。記者曾思儒／攝影

5年前和許晉哲一起赴中國大陸CBA，曾任璞園教練團成員的「一條」劉義祥，擔任山西隊助理教練的任務今年確定告一段落，接下桃園領航猿新任總教練一職的「一條」今天現身molten台灣超級籃球挑戰賽場邊，觀賞「又熟悉又陌生」的璞園molten盃首戰。

劉義祥近5年重心都在山西，因疫情影響農曆年後就待在台灣，期間和前東家敘舊牽起「鳳還巢」緣分；他強調璞園除對自己照顧有加，對台灣籃壇也有許多貢獻，「回來我也只打算回璞園。」

離開5年，劉義祥坦言對球隊有些陌生，「我離開前還在的球員，只剩阿諺（彭俊諺），球員上的熟悉度沒那麼好，要再花點時間。」且他確定要再回山西一趟，處理私人事務和相關文件，目前就等核酸檢測報告出爐，就要飛往大陸，過去隔離加上返台再隔離，和老東家合體時間至少就要再等1個月。

球員時期曾經歷職籃CBA，劉義祥樂見台灣再組新聯盟，他形容璞園是支「低調」的團隊，進軍P+聯盟除要維持傳統打法，更要想方法吸引球迷進場。

璞園球隊總經理陳信安也說，璞園球風和過往相較沒什麼改變，相信待過同體系的劉義祥能很快上手。

新隊名、新教練出爐，SBL也將維持出賽的璞園還沒完全決定兩邊聯賽的球員名單，補強動作也將持續進行，陳信安提到，目前只確定陳冠全和彭俊諺會代表桃園領航猿，今年SBL選秀會補進的盧峻翔和姜廣謙在SBL亮相。

璞園 SBL 陳信安

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