HBL／光啟雙塔跨海築夢 力拚重返16強

光啟高中去年迎來2名外籍生組成雙塔，馬來西亞籍印度裔林迪倫在處女秀後，對HBL的快速球風大為震撼；來自印尼的雷霆因傷錯過首秀，兩人一年歷練後，今年要助光啟重返16強。

桃園光啟高中過去在高中籃球聯賽（HBL）隊史最佳成績為12強，去年暑假前後，球隊出現了2張新面孔，馬來西亞籍印度裔林迪倫、印尼的雷霆，身高各202公分、207公分，成為光啟雙塔。

雷霆外表斯文，父親為體育老師，媽媽更是高中校長，父親曾期許雷霆成為羽球員，被他回絕後，父親也予以尊重。雷霆決定來台打球後，家人義無反顧地支持，他說：「和家人討論不到5分鐘就決定來台，我不想浪費這個大好機會。」

林迪倫、雷霆有個共同夢想，除了高中畢業後，有意在台念書、續拚大專籃球聯賽（UBA）外，未來也想要打職籃。

不同於部分光啟隊友從小接受籃球正規訓練，林迪倫、雷霆的起步較晚，14歲才開始打籃球，光啟一日3餐的訓練，也讓兩人差點吃不消，雷霆消瘦超過10公斤，他透露，剛來第一個月曾練到吐，「但我知道，自己必須更努力，才能追上他們」。

除了訓練強度，氣候對於林迪倫也是一大考驗，儘管相較於台灣，馬來西亞緯度較低，但一談到台灣酷熱的天氣，林迪倫不禁抱怨：「感覺快燒起來。」

林迪倫過去曾參加馬來西亞當地小型籃球聯賽，去年HBL處女秀遭遇到東泰高中，首度體驗HBL快速球風和激烈的肢體碰撞，帶給他震撼教育，儘管事隔近一年，仍至今難忘，他直呼：「HBL球員很瘋狂，每個人都很想贏。」

雷霆去年HBL資格賽開打前2週受傷，無緣HBL首秀，讓他相當失望，他說，球隊從今年2月起開始備戰資格賽，盼能助球隊晉級16強。而林迪倫也未鬆懈，今年暑假曾與萬能科技大學一同練球，提前體驗比賽強度。

光啟上季結束後，球隊教練團異動，由林柏超接掌兵符。林柏超認為，兩人除了運球仍待加強外，搶完進攻籃板後攻擊籃框的觀念仍待提升，現階段考量球隊整體速度，定位中鋒的林迪倫、雷霆將以輪替為主，暫不考慮擺出「雙塔」陣形。