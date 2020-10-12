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HBL／泰國兄弟楊財海、楊財康 泰山本季新戰力

中央社 / 中央社
泰山高中籃球隊陣中，皮膚黝黑、說著一口標準流利中文的兄弟檔楊財海（左）、楊財康（左3），若自己不說是泰國人，恐怕沒人知道他們來歷。楊財海說，雖然他們在泰國出生，不過爸媽長期在台工作，9歲他才和弟弟一起依親來台唸書、進而開始接觸籃球。中央社
泰山高中籃球隊陣中，皮膚黝黑、說著一口標準流利中文的兄弟檔楊財海（左）、楊財康（左3），若自己不說是泰國人，恐怕沒人知道他們來歷。楊財海說，雖然他們在泰國出生，不過爸媽長期在台工作，9歲他才和弟弟一起依親來台唸書、進而開始接觸籃球。中央社

在泰國清邁出生、成長的楊財海與楊財康，是對不折不扣的泰國兄弟檔。球風硬朗、打法強悍的哥哥楊財海，可望成為泰山高中今年再次叩關HBL決賽的重要戰力。

皮膚黝黑、中文標準流利的楊財海、楊財康，若自己不說是泰國人，恐怕沒人知道他們的來歷。楊財海透露，雖然他們在泰國出生，不過爸媽長期都在台灣工作，直到9歲才和弟弟一起依親來台、進而開始接觸籃球。

「其實如果我們不說，一般人也不會知道我們其實是泰國人。」台化很深的楊財海笑說，現在對他來說，台灣早已是他另一個家，「而且台灣人很友善，就算知道我們是泰國人，也從來沒有因此歧視過我們。」

自認超台的楊財海透露，只要台味他都愛，其中的No.1就是滷肉飯，「我剛來台灣第一次吃到滷肉飯的時候，覺得這個怎麼這麼好吃，現在我每次吃滷肉飯，最少都要來個3、4碗。」

相較於哥哥的開朗，弟弟楊財康相對顯得靦腆，只有談到籃球時才會從嘴巴裡多吐出幾個字，他透露，每每放假回家，他都會和老哥一起去永和四號公園鬥牛，「我們下午開始打，一定會打到關燈才會休息。」

楊財海則接著說，每年他們回泰國老家，也會找機會到球場鬥牛，不過他臭屁地說：「泰國的籃球實力跟台灣還是有一段落差，回去打球沒什麼強度可言。」

今年HBL高中籃球聯賽，高二的楊財海首度躋身正式名單，至於高一的老弟楊財康則被割愛，能量滿滿的楊財海強調，只要能夠上場，他肯定使出渾身解數協助球隊贏得勝利。

HBL 泰山高中

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