HBL／綠色神盾注入多國元素 松山高中宛如小型聯合國

2年多前，南非籍的喬納森成為HBL老牌勁旅松山高中隊史首名外籍球員，從此球隊大門敞開，今年松山已有6名外籍或雙國籍球員，這支豪門球隊如今已增添了更多新元素。

隊史6度拿下高中籃球聯賽（HBL）男子組冠軍的松山高中，也是賽史首支締造三連霸的傳奇球隊，今年球隊陣中除了喬納森外，還有來自中國珠海、身高逾212公分的于泓凱、于泓翔雙胞胎兄弟檔，以及台灣、俄羅斯混血兒曾睦軒、塞內加爾的阿布拉與台、泰混血的林涔訊。

看到球隊近年來的轉變，高三隊長黃冠維笑說：「我們還真像是小型聯合國。」高二中鋒于泓翔也說：「我們球隊的確挺國際化的。」

高一菜鳥林涔訊雖然也是台泰混血，但被問到球隊的多國元素時，他則說：「蠻酷的。」

黃冠維坦言，陣中球員來自四面八方，訓練上的確帶來很多火花。他舉例，今年新生曾睦軒過去曾在俄羅斯和美國打過球，「他就很喜歡身體碰撞，強度很高。」

在松山執教超過24年的教頭黃萬隆，也承認球隊現況宛如「聯合國」，他強調並非刻意為之，「因為每個球員會來松山都是一段緣分。」

松山這支老牌勁旅如今注入了新元素，也讓黃萬隆充滿興奮與期待。不過礙於上季球隊並未在HBL晉級8強，因此今年必須從資格賽起步，為避免陰溝裡翻船，本季包括阿布拉、曾睦軒與林涔訊等高一菜鳥，都不在參賽名單中。

黃萬隆神秘地說，或許本季球迷無緣看到松山的這批新面孔，不過他有信心，最快下個賽季，這些球員可望占據球迷視線，成為松山未來看板。

●松山高中隊史首名外籍生 喬納森拚出一片天

來自南非的喬納森是松山高中籃球隊史上首名外籍生，他的加入也讓松山這支老牌勁旅開啟國際化的大門。中央社

來自南非的喬納森是HBL松山高中隊史首名外籍球員，國中教練認為他在松山可能一年都撐不下去，但他靠著一股拚勁，如今不僅在松山站穩腳步，高三的他，也盼率領球隊重返榮耀。

出生在南非約翰尼斯堡的喬納森，父母都是南非籍，兩人因長期在台工作，因此喬納森自小就隨雙親來台求學。

老爸年輕時是橄欖球員，喬納森卻選擇一條與老爸截然不同的道路，國小、國中他都是籃球隊的一員，國中畢業前，他認真考慮加入以訓練刻苦聞名的「綠色神盾」松山，但家人希望他以學業為重，不要繼續打球。

而國中教練的一席話，再潑了喬納森一身冷水，「我覺得你去松山，可能撐不過一年。」

正當喬納森打消念頭之際，有天他外出竟恰巧碰上住在附近的松山教頭黃萬隆，當時對方問了他一句：「你要不要來松山試試看。」

喬納森回家後與父母討論，老爸詢問過友人後得知，松山不僅是間升學率非常高的好學校，籃球隊成績更是優異，因此態度大翻轉，從反對變成支持。

進入松山後，刻苦的訓練沒有擊倒喬納森，反倒是傷病差點讓他放棄，「當時我因舊傷休了8個多月，沒球可打，比賽上不了場，第1年我真的差點沒撐完。」

所幸個性正向樂觀的喬納森，很快調整好心態，傷癒歸隊後，他用更積極的態度面對訓練，加上不服輸的拚勁與先天優異的爆發力，高二他已在球隊中取得一席之地。

上季松山止步8強門外，今年HBL高中籃球聯賽將從資格賽起步，高三的喬納森希望HBL生涯最後一年不留遺憾，也盼能帶領這支傳統名門再次重返榮耀。

●松山隊史首名黑人球員 素人阿布拉挑戰不可能

松山高中籃球隊首名黑人球員阿布拉（圖），在進入松山前籃球生涯一片空白，他希望自己在最嚴格的訓練環境中，獲得最大成長，甚至未來成就要超越哥哥阿巴西。中央社

今年HBL松山高中的高一新生阿布拉，自入隊起就寫下兩項紀錄：他是隊史首名黑人球員，也是球隊收過身高最矮的球員。不可思議的是，加入松山前，他的籃球資歷一片空白。

擁有台灣、塞內加爾雙重國籍的阿布拉是世新大學男籃前鋒阿巴西的弟弟，在進入松山高中前完全沒有接受過正規訓練，在報考松山高中時身高也只有165公分，他得知錄取時，「自己也很意外。」

松山教頭黃萬隆透露，會收阿布拉有3個原因：除了賭阿布拉還有往上成長的空間；再來就是這名球員對籃球的熱情深深地打動了他；最後一個則是私心，「我從來沒有指導過黑人球員，黑人與生俱來的運動天賦讓我非常心動。」

塞內加爾主要信奉回教，穆斯林每年都有為期1個月的齋戒月，在齋戒月期間，信徒每天日出後就不能進食、飲水，得等到日落後才能恢復進食。

而松山考試當天，齋戒月已進行了1個禮拜，阿布拉就在這樣惡劣條件下參加考試，接下來2週的訓練更是讓他陷入水深火熱之中，甚至讓他一度興起「破戒」喝水的念頭，最後還是靠著意志力撐了過去。他大方承認：「現在我就在擔心明年的齋戒月。」

過去沒有籃球基礎，阿布拉卻選擇了訓練最操的名校之一，阿布拉帥氣地說：「既然要打球，就要挑傳統名校，松山訓練很操我知道，但我想這樣進步也會比較快，我想要挑戰自己極限。」

看著老哥阿巴西在籃球場上馳騁的英姿，給了阿布拉追尋的方向和目標，企圖心旺盛的他透露，現階段的夢想，是要先追上哥哥，然後再超越。「不論是運球、投籃還是防守，甚至還有在籃球上的成就，我希望是全方面的超越哥哥。」

●台俄混血超吸睛 松山菜鳥曾睦軒外掛四聲道

松山高中高一新生曾睦軒為台俄混血，外型陽光帥氣還會說4種語言，包括國語、台語、俄語與英語，擁有令人稱羨的「四聲道」。中央社

一場全球浩劫的疫情，改變了世界上大多數人的生活方式，也改變了曾睦軒的人生軌跡。這場浩劫讓曾睦軒重回出生的家鄉台灣，也加入了HBL高中籃球聯賽的名門松山高中。

外型陽光俊俏的曾睦軒，父親是台灣人，媽媽則是俄羅斯人，小學四年級他與弟弟隨父母舉家遷移至莫斯科，今年才重新回到台灣。

至於為何會加入松山，曾睦軒笑說，這是一段很長的故事，原來他們老家在景美夜市經營麻油雞攤小有名氣，早在20幾年前，當年還是大學生的黃萬隆就經常光顧；另一方面，「黃教練和我姑姑是大學同學，他幾乎是從小看著我長大。」

曾睦軒回到俄羅斯後，也有打球、加入球隊，弟弟則是主攻音樂，今年他原將赴美就讀高中，一邊唸書也一邊延續自己的運動生涯，不料一場疫情打亂所有布局，逼得他提前返台。

「我出去這段時間，黃教練一直都有關心我的動態，每次我回台灣放假，他也會邀請我到松山一起練球。」曾睦軒透露，返台後黃萬隆得知狀況，建議他在等待疫情退去前可到松山訓練維持體能，沒想到這場疫情至今仍看不到盡頭，他也決定留下，成為「綠色神盾」的一員。

談起曾睦軒，黃萬隆笑說：「他柔軟度非常好，打球華麗又花俏，不過最大特色是，跑得雖不快，但節奏非常怪。」

最讓黃萬隆驚喜的是，曾睦軒體內流著「戰鬥民族」血液，因此球風強悍、不怕碰撞，完全符合黃萬隆所崇尚的強力籃球。

身高192公分的曾睦軒，在俄羅斯並不算高大，因此主打鋒線，他苦笑說：「其實我不愛碰撞，只是教練要求，我就盡力做到完美。」

在台出生、成長，待過俄羅斯，也去過美國，這樣的經歷讓曾睦軒擁有令人稱羨的「四聲道」，國語、台語、俄語和英語都難不倒他，不過他去美國只待了半年，英語到底行不行，他臭屁地說：Perfect（完美）。

雖然疫情改變了曾睦軒的人生軌跡，不過早熟的他非但沒有怨天尤人，反用積極以正面心態面對，「我在台灣有家人、有阿公、有阿嬤，還能繼續練球、打球，生活一樣過得很充實，所以留在台灣是個好選擇。」

今年HBL曾睦軒並未入選松山參賽名單，他承認有些失望，但也會利用接下來的時間加緊訓練，期許下個賽季自己能「橫空出世」，成為球隊倚重的球員之一。

●來自對岸于氏兄弟高人一等 松山當跳板盼進軍美國

中國雙胞胎兄弟檔于泓凱（前）與于泓翔跨海來台就學，就是希望得到松山高中名教頭黃萬隆（灰衣者）的指導，讓兩人球技更上一層樓。中央社

為了追尋心中的籃球夢，于泓凱與于泓翔不惜跨海來台，212公分的先天條件讓他們擁有雄厚逐夢本錢，松山高中除是孕育他倆成長的搖籃，也是進軍NCAA的跳板。

來自中國珠海的于泓凱與于泓翔，老家其實在黑龍江，家裡還有個在法國唸服裝設計的學霸姊姊。

由於是雙胞胎，于氏兄弟除了長相神似，就連身高也所差無幾，哥哥于泓凱光裸足就達212.5公分，弟弟于泓翔裸足也有212公分。

兄弟倆身高條件雖然優異，小時候卻瘦巴巴地看似弱不禁風，12歲時打算去唸深圳體校卻被退貨，後來在兩人在中國耳聞松山「鐵血教頭」黃萬隆的威名後，下定決心來台灣接受名帥指導。

因為兩人共同夢想是大學前往美國唸書打球，而且還鎖定NCAA高種子學校，但在這之前，他們得先在台灣的HBL打出名堂。

天生「高人一等」的優勢，也讓兄弟倆場上總被對手「差別待遇」，于泓凱苦笑說：「不管對誰，對方都很愛針對我，每次都在後面推啊、拉啊的，不能好好打球嗎？」

去年松山兵敗12強，未能挺進8強窄門，今年將從資格賽起步，高二的哥哥于泓凱個性務實，「今年賽季目標是先進8強，再看能不能繼續往上走。」弟弟于泓翔也不說大話，僅期許自己，「先把體能、身體練好，球季盡力做到最好。」

台泰混血林涔訊 盼未來準到對手會怕

松山高中籃球隊陣中，台灣、泰國混血的林涔訊是今年國中籃球聯賽冠軍隊成員，他希望靠著自己的準頭在HBL打出一片天。中央社

沒有隊友喬納森勁爆體能，也沒有阿布拉黑人天生的律動感與運動天賦，更沒有于氏兄弟的身高，松山高中台、泰混血射手林涔訊的武器唯有一投，「我希望自己能準到對手會怕」。

林涔訊來自今年JHBL國中籃球聯賽的冠軍隊苗栗大倫國中，也是今年HBL高中籃球聯賽勁旅松山高中的高一新生。

由於林涔訊的媽媽是泰國華僑，因此他也擁有雙重國籍，成為今年松山「聯合國」成員中的一份子，他笑說，自己外型看起來和一般台灣人沒什麼不同，不過他並不介意別人知道他有泰國國籍，「只要是我的朋友，都知道我媽媽是泰國人」。

談起「同梯」隊友，林涔訊侃侃而談，台灣、俄羅斯混血兒曾睦軒擁有獨特節奏，身高212公分的于泓凱、于泓翔這對雙胞胎兄弟天生「高人一等」，南非籍的喬納森球風硬朗，就連沒有籃球底子的阿布拉，黑人先天的運動因子注定讓他與眾不同，隊友個個鮮明特色，卻不足以讓林涔訊感到羨慕。

談起自己的拿手絕活，林涔訊的回答很簡短，只有一個字就是：「準」。

今年賽季林涔訊雖無緣入選參賽名單，不過他並未因此覺得可惜或失望，因為他相信多用一年時間準備和訓練，除能累積信心，更讓他有本錢可以強化準心，「明年我期許自己成為全隊最準的射手，而且上了場要準到對手會怕」。