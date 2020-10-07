快訊

昌鴻增強為中颱 「迴轉」最新路徑曝光！

水情拉警報！史上首次10月減壓供水 水利署：亮水情黃燈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球／愛爾麗集團助培育人才 基隆商工新戰衣誓言重返HBL

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
愛爾麗集團捐助基隆商工培育籃球人才，誓言重返HBL。記者游明煌／攝影
愛爾麗集團捐助基隆商工培育籃球人才，誓言重返HBL。記者游明煌／攝影

愛爾麗醫美集團董事長常如山、代言形象大使謝祖武今天捐贈國立基隆商工30萬元，進行籃球人才深耕培育計畫，並送新球衣，後續會再協助硬軟體改善。基隆籃球人才外流嚴重，希望可以透過支持贊助，幫助更多熱愛籃球的學生能夠圓夢，計畫除紮根籃球的訓練之外，也投入學生的生活健康等補助，校長誓言要重返HBL榮耀的決心。

基隆商工籃球隊成軍10多年來，一開始是支乙組球隊，在外界都不看好的情況下，一路挺進甲組，103學年度更打進HBL全國前四強，拿下全國第3名，在當時堪稱全國奇蹟與黑馬，一路走來培育出多名蔡文誠、蘇奕晉、李啟瑋、李家瑞、陳孝榮、王柏智等優秀國手在籃壇發光。

校長洪光賢到任1年多來，發現選手持續外流及在HBL競爭中跌跌撞撞，除積極爭取補強硬體設備及場館改建經費等資源外，並規畫「籃球人才深耕培育計畫」。

長期致力公益的醫美龍頭愛爾麗集團董事長常如山、總經理劉貞華、執行長劉怡萱及集團公益大使謝祖武參加新球衣捐贈儀式，在校長洪光賢、會長闕河全及前中華男籃國手陳孝榮、台啤李啟瑋、九太科技蘇奕晉、寶島夢想家王柏智等榮譽校友出席。

常如山說，人生就如球場，在過程中會遇到很多困難，不管結果如何，過程要盡量去發揮，意志力很重要。人生中有很多的高潮、低潮，最大的敵人就是自己，自己心態的問題，在球場要拚戰最後，大家都下車了，我還在車上，沒有人可以打倒你，不管在球場還是人生道路，只有團隊作戰才是最強的。

洪光賢表示，基隆商工籃球隊未來在愛爾麗集團的支持與贊助下，會持續用心於教育，成為孩子熱愛籃球的圓夢學園，他宣告要重返HBL榮耀的決心，並且會持續用心於訓練與教育，感謝常如山董事長熱心的協助。

愛爾麗集團捐助基隆商工培育籃球人才，誓言重返HBL。記者游明煌／攝影
愛爾麗集團捐助基隆商工培育籃球人才，誓言重返HBL。記者游明煌／攝影
愛爾麗集團捐助基隆商工培育籃球人才，誓言重返HBL。記者游明煌／攝影
愛爾麗集團捐助基隆商工培育籃球人才，誓言重返HBL。記者游明煌／攝影
愛爾麗集團捐助基隆商工培育籃球人才，誓言重返HBL。記者游明煌／攝影
愛爾麗集團捐助基隆商工培育籃球人才，誓言重返HBL。記者游明煌／攝影
愛爾麗集團捐助基隆商工培育籃球人才，誓言重返HBL。記者游明煌／攝影
愛爾麗集團捐助基隆商工培育籃球人才，誓言重返HBL。記者游明煌／攝影
愛爾麗集團捐助基隆商工培育籃球人才，誓言重返HBL。記者游明煌／攝影
愛爾麗集團捐助基隆商工培育籃球人才，誓言重返HBL。記者游明煌／攝影

HBL 基隆商工 李啟瑋

延伸閱讀

籃球／挑戰賽來不及回歸 李漢昇好嘔

天母人工草棒球場初登板 小小棒球員跌倒不會痛喊讚

夏季挑戰賽／李啟瑋成台啤爭冠功臣 周俊三讚：名不虛傳

夏季挑戰賽／李啟瑋轟轉隊新高 稱與台啤鋒線良性競爭

相關新聞

HBL／東森獲轉播權 109學年度播89場不縮水

高中體育總會在今天宣布本學年包括高中籃球、排球、足球、壘球、啦啦隊錦標賽、熱舞大賽以及國中籃球、排球聯賽將由東森電視台接...

籃球／愛爾麗集團助培育人才 基隆商工新戰衣誓言重返HBL

愛爾麗醫美集團董事長常如山、代言形象大使謝祖武今天捐贈國立基隆商工30萬元，進行籃球人才深耕培育計畫，並送新球衣，後續會...

籃球／檢視集訓成果 中華白挑戰賽對決SBL

暑假就展開集訓的中華白隊，今年雖沒能在瓊斯盃驗收集訓成果，但今天展開的高雄義大姥姥盃籃賽先和大專隊切磋，下周二開戰的「2...

籃球／挑戰賽來不及回歸 李漢昇好嘔

第18季SBL的選秀「狀元」李漢昇，加入九太隊第一個盃賽台灣夏季籃球挑戰賽只打2場比賽就因右肩脫臼進入傷兵名單，今天他雖...

P聯盟／大三元製造機塔克回鍋 夢想家雙洋將到位 

繼日前宣布上季洋將杰倫楊（Jerran Young）歸隊後，P聯盟寶島夢想家今天再宣布上季與杰倫楊連線的塔克（Antho...

籃球／璞園賽程撞期 陳信安喊沒問題

SBL、P+聯盟都參與的璞園隊，賽季還沒正式開戰就遇「撞期」問題，「2020 molten台灣超級籃球挑戰賽」賽程和P+...

molten挑戰賽／中華白扮挑戰者 迎戰SBL五隊

今年瓊斯盃因新冠肺炎疫情取消，但中華白小將在「2020 molten台灣超級籃球挑戰賽」得到驗收機會，下周二起將和SBL...

籃球／林書豪再憶NBA低潮 稱拚回歸是這輩子最艱難決定

林書豪日前宣佈將不會重返中國CBA，而是把目標擺在回到NBA，日前他在線上分享會再度暢談，從「林來瘋」巔峰走到去年夏天沒有NBA球隊願意開出合約報價的心路歷程，且也強調如今決心再尋求追逐NBA夢是「人

P聯盟／從CBA到回家打球 楊盛硯加盟寶島夢想家

去年中國大陸CBA選秀會受新疆廣匯會青睞，楊盛硯展開旅外球員生涯，今年他回到家鄉，今天加盟寶島夢想家，本周姥姥盃賽事後就...

P聯盟／戴維斯以本土出戰 配套在哪

國內職籃P聯盟日前宣布戴維斯成為本土自由球員，得以與4隊進行加盟協商，儘管這樣的決定看似民心所向，但在公布消息的同時，聯...

籃球／受疫情影響無法返台 林書豪3日舉辦線上分享會

在日前宣佈將不回到中國大陸CBA，並留在美國尋求重返NBA舞台機會的「豪小子」林書豪，雖然今年受到新冠肺炎疫情影響無法返...

熱門新聞

NBA／雙星合拿50分 湖人擺脫熱火搶先聽牌

NBA／凱威爾波普關鍵時刻挺身 網友挖出總管昔神預測

NBA／稱戴維斯是隊上最強 莫里斯忙消毒有2個

NBA／季後賽9度破500分 詹姆斯超越喬丹紀錄

NBA／熱火良好化學效應 美媒稱巴特勒大臉咖啡是功臣

NBA／前三節領先連56勝寫紀錄 湖人有望破除奪冠魔咒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。