籃球／愛爾麗集團助培育人才 基隆商工新戰衣誓言重返HBL

愛爾麗醫美集團董事長常如山、代言形象大使謝祖武今天捐贈國立基隆商工30萬元，進行籃球人才深耕培育計畫，並送新球衣，後續會再協助硬軟體改善。基隆籃球人才外流嚴重，希望可以透過支持贊助，幫助更多熱愛籃球的學生能夠圓夢，計畫除紮根籃球的訓練之外，也投入學生的生活健康等補助，校長誓言要重返HBL榮耀的決心。

基隆商工籃球隊成軍10多年來，一開始是支乙組球隊，在外界都不看好的情況下，一路挺進甲組，103學年度更打進HBL全國前四強，拿下全國第3名，在當時堪稱全國奇蹟與黑馬，一路走來培育出多名蔡文誠、蘇奕晉、李啟瑋、李家瑞、陳孝榮、王柏智等優秀國手在籃壇發光。

校長洪光賢到任1年多來，發現選手持續外流及在HBL競爭中跌跌撞撞，除積極爭取補強硬體設備及場館改建經費等資源外，並規畫「籃球人才深耕培育計畫」。

長期致力公益的醫美龍頭愛爾麗集團董事長常如山、總經理劉貞華、執行長劉怡萱及集團公益大使謝祖武參加新球衣捐贈儀式，在校長洪光賢、會長闕河全及前中華男籃國手陳孝榮、台啤李啟瑋、九太科技蘇奕晉、寶島夢想家王柏智等榮譽校友出席。

常如山說，人生就如球場，在過程中會遇到很多困難，不管結果如何，過程要盡量去發揮，意志力很重要。人生中有很多的高潮、低潮，最大的敵人就是自己，自己心態的問題，在球場要拚戰最後，大家都下車了，我還在車上，沒有人可以打倒你，不管在球場還是人生道路，只有團隊作戰才是最強的。