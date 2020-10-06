molten挑戰賽／中華白扮挑戰者 迎戰SBL五隊

今年瓊斯盃因新冠肺炎疫情取消，但中華白小將在「2020 molten台灣超級籃球挑戰賽」得到驗收機會，下周二起將和SBL 5隊交鋒。

台灣超級籃球挑戰賽以「挑戰」為核心，中華白以挑戰者之姿參賽，今天出席記者會的外籍教頭帕克提到，5支SBL隊伍都可能是中華白球員未來加入的球團，期待年輕小將透過賽事累積經驗。

中華白隊長陳又瑋強調，的確是抱持「挑戰」的心態，「每場都盡力打，這也是我第一次入選中華隊，一開始想說沒瓊斯盃，但有這個比賽和姥姥盃，大家更有動力，團隊變得更好。」中華白今天就將南下高雄迎接明天開戰的姥姥盃，下周再挑戰SBL「學長」。

上月夏季挑戰賽唯一缺席的SBL隊伍璞園，下周也將與會，璞園董事長辦公室主任陳信安賣關子說，補強計劃持續進行中，近期也會公告教練團人選，請球迷敬請期待。

今年特別舉行的賽事在台大體育館及板橋體育館舉行，下周二展開的第一循環賽事在台大體育館登場，23日起的第二循環及11月1日最終名次賽在板橋體育館進行，賽事免門票進場，另有電視及網路直播。