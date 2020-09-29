P聯盟／視戴維斯為本土球員 璞園：4隊都會想網羅

中央社 / 台北29日電

台灣籃壇新聯盟P.League+將歸化球員戴維斯視為本土球員，可以自由球員身分與各隊接觸，璞園建築、新竹攻城獅、寶島夢想家皆表達有興趣，璞園表示，4隊應該都會想網羅。

P+聯盟新球季還未開打，今天再掀話題，領隊會議決議，台灣首名歸化球員戴維斯（Quincy Davis）未來將以本土自由球員身分和聯盟4支球團自由接觸、並討論加盟條件。

戴維斯除了曾為中華男籃征戰，還曾效力於超級籃球聯賽（SBL）璞園建築多年，與璞園建築淵源最深，但近2年都在養傷。璞園董事長辦公室主任陳信安表示，以戴維斯在台灣籃壇地位和貢獻，期待戴維斯能在職籃第一年得到相對應的合理待遇，他也相信以戴維斯表現，4隊應該都會極力邀請其加入。

戴維斯有機會在新聯盟再度展現身手，新竹攻城獅總經理高景炎認為，球迷將可看到戴維斯在退休前展現其實力，對於球隊、球員、球迷是「三贏」的情況。

戴維斯今年已經37歲，高景炎指出，儘管戴維斯可能體能不如從前，但在緊要關頭可望借重其經驗和技巧，因此能獲得戴維斯的球隊，將贏得具有戰力球員，「如果沒有得到他的球隊，我覺得就會比較辛苦」。

夢想家董事長張承中透露，去年就曾與戴維斯接觸，開出教練兼球員的合約，但戴維斯以還想當球員、不適合當教練為由婉拒，張承中強調：「以我們角度，很希望他重返球場，不管到夢想家打或璞園打都可以。」

不過張承中坦言，戴維斯身分特殊，「不是跟真正本土球員一樣，他也不是洋將，情感上認為他是自己人絕對沒問題，但在場上，4隊討論如何定義他，對他上場要不要限制，就會有很多種考慮」。

張承中期待能有一套明確的遊戲規則，他說：「怎麼定義這些球員，亞洲外援、外籍生、純老外、本土、歸化球員，我們要把遊戲規則先講清楚。」

面對戴維斯被視為本土球員，富邦勇士總教練許晉哲表示，將與領隊蔡承儒討論，他相信各隊都會有動作。

戴維斯 璞園 自由球員

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