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籃球／公益活動十年全勤 謝佩君跟著成長
從大學就開始跟著中華電信女籃「愛與關懷巡迴公益活動」全台走透透，電信中鋒謝佩君今年已是連續第10年透過籃球回饋基層，今天她更拿起麥克風當起屏東站的基層訓練站主持人，下指令給屏東小球員。
不到20歲就開始參與球隊的公益活動，29歲的謝佩君現已是電信資深成員，對每年進行的公益活動也更有想法，她說：「前幾年有點懞懞懂懂，這幾年和中華電信基金會結合，比較有參與感。以前還是小球員，現在要去參與，去融入。」
除舉辦三對三鬥牛賽，電信女籃球員每站也會化身教練，自己設計課表指導當地校隊，今天屏東高中體育館就彙集鹽埔國中、潮州國中和萬新國中的女籃小球員，在謝佩君指令下進行操練。
公益活動幾乎成為每年暑假例行行程，且一晃眼就是10年，謝佩君忍不住感嘆時間飛逝，「每場感覺其他實差不多，每次看到那麼多隊伍報名，就很感動，他們是真的都會注意這些報名資訊，是真的喜歡籃球。」
只因國家隊缺席一年的電信前鋒劉嘉瑋也說，一年年將所學教給基層，看小球員從不會到成功完成動作，成就感難以言喻，且連年舉行的活動也是和球迷另外的交流機會，她笑說：「有『不點（黃郁婷）』的球迷就會看球隊臉書的訊息，幾乎每場都會來。」
今年受新冠肺炎疫情影響，大會限制三對三的隊伍數，除將總人數抓在五百人上下，現場除了場上比賽的球員，其他場內人員都被要求戴上口罩，防疫毫不輕忽，中華電信基金會副執行長高世威也希望走過今年「特別」的一年，未來公益活動能再深入全台，散播籃球種子。
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