籃球／實踐諾言 電信公益賽屏中登場

去年就曾造訪屏東高中，中華電信女籃隊「愛與關懷巡迴公益活動」公益盃三對三鬥牛賽，今年再度落腳屏中體育館，中華電信基金會副執行長高世威笑說，連兩年造訪是實踐「籃球的諾言」，攜手屏中一同推廣基層籃球。

中華電信女籃從2011年起就展開籃球回饋偏鄉計畫，第2年曾造訪經歷八八風災屏東新來義部落，去年首度到屏中舉辦，學校為迎接賽事特別延後整修體育館，中華電信女籃當時就允諾今年要再度造訪，今天如期履約，賽事也吸引159支球隊參賽。

屏中校長陳國祥提到，屏中的信念中，健康是重要一環，去年8月運動場和體育館陸續動工整建，就是為學生打造更舒適安全的運動環境，今年3月全部完工，「之前下雨就會積水，很高興看到場館煥然一新，中華電信辦比賽，給孩子機會參加，我們都然也要大力支持。」

高世威提到，去年造訪屏東就感受到「在地的力量」，今年雖因新冠肺炎疫情影響，大會有控管參賽隊伍數量，屏東站仍是今年三站中報名隊伍最踴躍的地區，讓球員和基金會實際感受南台灣對籃球的熱情。