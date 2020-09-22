籃球／王志群退出集訓 鄭志龍加入中華白教練團

在夏季籃球挑戰賽落幕後，中華籃協將在10月份舉辦molten台灣超級籃球挑戰賽，除了挑戰賽四支SBL球隊外，尚未亮相的璞園以及中華白也將加入戰局，而籃協也在今天宣布「籃球博士」鄭志龍將遞補因教職無法繼續參加集訓的王志群加入教練團，除了molten盃外中華白也將參加高雄姥姥盃。

中華男籃選訓委員會昨天通過本年度潛力培訓男籃國家二隊（中華白）第二階段培訓名單，第二階段將於28日起於新北市晧宇訓練館展開集訓，18位培訓球員名單如下：陳又瑋、高錦瑋、魏嘉豪、谷毛唯嘉、謝亞軒、陳昱瑞、楊盛硯、朱雲豪、馬建豪、邱子軒、林彥廷、譚傑龍、韓杰諭、張鎮衙、黃建智、林正、藍少甫、陳范柏彥。

不過教練團部分，台師大教練王志群因教職緣故無法參加集訓，職缺決議由鄭志龍遞補，中華白隊將參加10月7日至11日高雄姥姥盃及10月13日至11月1日的2020年molten台灣超級籃球挑戰賽。

鄭志龍教練曾任4季SBL台灣大雲豹及1季台灣大總教練，近年轉往對岸發展，擁有中國大陸CBA及WCBA執教經歷，此次加入中華白教練團後將輔佐外籍教練帕克，協助球隊訓練及參賽工作。

2020年molten台灣超級籃球挑戰賽共計有裕隆納智捷、台灣啤酒、台灣銀行、高雄九太、桃園璞園及中華白隊六隊參加，10月13日起首周賽程安排在台灣大學綜合體育館進行，後續將移師新北市板橋體育館。