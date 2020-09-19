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新聞盃籃賽／國泰公益賽 台南永康國小兩分不敵新聞女生

聯合新聞網 / 綜合報導
國泰公益賽由國泰金控廖昶超協理（中）開球。 台北市籃球記者聯誼會提供
國泰公益賽由國泰金控廖昶超協理（中）開球。 台北市籃球記者聯誼會提供

由國泰金控贊助的基層籃球關懷之旅，今年邀請台南永康國小參加，19號於新聞盃出戰新聞女生隊。女生隊本場邀請中華隊女籃總教練鄭慧芸擔任客座教練兼球員，國泰金控公關部協理廖昶超致贈球隊獎學金並且開球。

永康國小由邱芷媗首開紀錄，但新聞女生開賽排出鄭慧芸跟宋旭藍兩位國手級先發，一下場就取得領先，之後永康不斷變化各種防守、全場二二一包夾，也送出火鍋封阻，但是大姐姐們把握籃板優勢，李晏昀底線切入加三分球隻隻空心，拉開兩位數領先；但小朋友並不放棄，趁著女生隊五上五下不斷縮小差距，還差一點投進壓哨大號三分球，終場以36比38落敗。

永康國小教練吳朝聞表示，36小時的新聞盃夢幻之旅，打了兩場友誼賽、也看了社甲女子組賽事，感謝北市籃球記者聯誼會會長張立群及總幹事陳楷、陪伴的家長及辛苦的孩子，回台南後即將迎接另一階段的賽事，希望有機會還能來參加一年一度的盛會。

至於新聞女生隊今年前三戰收下二連勝，已經追平隊史最長連勝紀錄，星期天下午一點，將對上樂天啦啦隊Rakuten Girls力拚第三場勝利！

台南永康國小（白衣）與新聞女生隊（黑衣）爭搶球。 台北市籃球記者聯誼會提供
台南永康國小（白衣）與新聞女生隊（黑衣）爭搶球。 台北市籃球記者聯誼會提供

台南永康國小女籃隊與新聞女生隊合影。 台北市籃球記者聯誼會提供
台南永康國小女籃隊與新聞女生隊合影。 台北市籃球記者聯誼會提供

新聞女生隊合影，國泰女籃隊教練鄭慧芸（中）為客座教練。 台北市籃球記者聯誼會提供
新聞女生隊合影，國泰女籃隊教練鄭慧芸（中）為客座教練。 台北市籃球記者聯誼會提供

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