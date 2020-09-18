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籃球／新聞盃國泰公益賽 台南永康與台北三興國小女籃交流熱身

聯合新聞網 / 綜合報導
台南永康國小（紅）與台北三興國小交流比賽。 新聞盃大會提供
台南永康國小（紅）與台北三興國小交流比賽。 新聞盃大會提供

由國泰贊助的關懷基層籃球活動，今年邀請台南永康國小参加，並將在明天(19日)11:45於新聞盃出戰新聞女生隊。此次永康國小陣中多以四到六年級為主，其中身高最高的168公分黃翊蓁，身材條件已經接近中學生，隊中還有一對雙胞胎林冠妤、林冠彣相當吸睛。

而今年除了幫新聞女生安排熱身賽以外，還首度幫新聞女生隊對手安排熱身賽。中午抵達臺北後先與上一屆邀請過的三興國小進行一場交流賽，下午再到板橋體育館欣賞兩場社會甲組籃球錦標賽。其中文化大學陣中也有永康畢業的學姐雙胞胎許可微、許可欣，兩對雙胞胎並在賽後留下特別的合影紀念。而社甲第二場比賽文化大學最後也以破百分的132分大勝對手。小朋友很興奮的表示第一次看到超過100分的比賽，也很喜歡看比賽覺得很刺激。

除了與永康國小的公益賽事外，新聞女生隊今年還與樂天啦啦隊、錢薇娟籃球學院、DP女籃及桃園市南勢國小進行一共五場表演賽。台北市籃球記者聯誼會感謝國泰金控、NIKE、享動行銷工作室大力支持，才能讓新聞盃籃球錦標賽與新聞女生隊年年都能不間斷的做公益、打籃球。

台南永康畢業的學姐雙胞胎許可微、許可欣與小選手合影。 新聞盃大會提供
台南永康畢業的學姐雙胞胎許可微、許可欣與小選手合影。 新聞盃大會提供

台南永康國小（紅）與台北三興國小交流比賽。 新聞盃大會提供
台南永康國小（紅）與台北三興國小交流比賽。 新聞盃大會提供

台南永康國小（紅）與台北三興國小交流比賽。 新聞盃大會提供
台南永康國小（紅）與台北三興國小交流比賽。 新聞盃大會提供

雙胞胎 文化大學 聯誼 北市

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