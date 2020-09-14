CBA／劉錚轉戰上海大鯊魚 吳永盛落腳新疆
上季效力於中國男子籃球職業聯賽（CBA）浙江廣廈的台灣「小飛人」劉錚加盟上海大鯊魚後，CBA今天公告，原先待在上海隊的吳永盛也確定轉戰新疆廣匯。
劉錚10日在臉書分享離開浙江廣廈隊的訊息，證實將加盟上海隊，並感謝上海隊對他的信任與肯定，未來將繼續加油。劉錚上季平均出賽31.4分鐘，場均貢獻12.3分、4.7籃板、3.1助攻。
因劉錚已與上海隊簽下2+1（球隊選擇權）年的合約，受限於各隊僅能擁有1名台、港、澳球員規定，原本效力於上海隊的吳永盛轉戰新疆。
吳永盛所屬台灣經紀公司表示，2019-2020年球季結束後，有不少中國媒體傳言，上海隊將網羅劉錚，當時就有其他球隊與吳永盛接洽，目前上海、新疆隊已達成協議，新疆隊將會承接吳永盛剩下最後一年的合約。
今年23歲的吳永盛，上季場均出賽7.6分鐘，進帳2.3分、0.4籃板、0.4助攻。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言