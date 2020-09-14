CBA／劉錚轉戰上海大鯊魚 吳永盛落腳新疆

中央社 / 台北13日電
台灣「小飛人」劉錚（左）加盟上海大鯊魚，下季將加盟上海大鯊魚。 新華社
台灣「小飛人」劉錚（左）加盟上海大鯊魚，下季將加盟上海大鯊魚。 新華社

上季效力於中國男子籃球職業聯賽（CBA）浙江廣廈的台灣「小飛人」劉錚加盟上海大鯊魚後，CBA今天公告，原先待在上海隊的吳永盛也確定轉戰新疆廣匯。

劉錚10日在臉書分享離開浙江廣廈隊的訊息，證實將加盟上海隊，並感謝上海隊對他的信任與肯定，未來將繼續加油。劉錚上季平均出賽31.4分鐘，場均貢獻12.3分、4.7籃板、3.1助攻。

因劉錚已與上海隊簽下2+1（球隊選擇權）年的合約，受限於各隊僅能擁有1名台、港、澳球員規定，原本效力於上海隊的吳永盛轉戰新疆。

吳永盛所屬台灣經紀公司表示，2019-2020年球季結束後，有不少中國媒體傳言，上海隊將網羅劉錚，當時就有其他球隊與吳永盛接洽，目前上海、新疆隊已達成協議，新疆隊將會承接吳永盛剩下最後一年的合約。

今年23歲的吳永盛，上季場均出賽7.6分鐘，進帳2.3分、0.4籃板、0.4助攻。

吳永盛 劉錚

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