P聯盟／攻城獅熱身賽售票 田浩當門面

新職籃P聯盟還沒公布新賽季賽程，已經有討論度，友達永續基金會新竹攻城獅下月兩場熱身賽吸引千人索票，明天中午12點將開放販售一樓場邊座位，球隊也推出新加入的後場新秀田浩擔任「門面」，號召球迷進場。

新竹攻城獅自辦的熱身賽將於10月17日和10月18日開打，上周在新竹縣立體育館開放索票，創下近千人30分鐘秒殺的熱潮，明天將開放一樓席位與場邊席售票，一樓席位票價為400元，場邊席位票價為1200元，皆採對號入座制。

熱身賽的二樓票券採免費索取，9月10日中午十二點開放索票，採自由入座制，相關票券皆於拓元售票系統開放購買與索取，一張票可觀賞當日兩場比賽，兩場賽事中間將不進行清場。

除舉辦熱身賽，攻城獅也展開啦啦隊招募計劃，啦啦隊命名想法來自於希臘神話中代表女神含義的「Muse」再取諧音結合「獅子」，成為「Muse Girls 慕獅女孩」，今天起到月底開放報名，年滿18歲且熱愛舞蹈皆具報名資格，球團將經由內部篩選出60位進入第二階段公開徵選，未來將安排Muse Girls參與後續啦啦隊培訓，成為攻城獅主場的另一大「嬌」點。