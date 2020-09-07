快訊

自認拉拔張菲兄弟 恆述「要弟弟財產的一成不為過」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

P聯盟／攻城獅熱身賽售票 田浩當門面

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
田浩成為新竹攻城獅售票「門面」。圖／新竹攻城獅提供
田浩成為新竹攻城獅售票「門面」。圖／新竹攻城獅提供

新職籃P聯盟還沒公布新賽季賽程，已經有討論度，友達永續基金會新竹攻城獅下月兩場熱身賽吸引千人索票，明天中午12點將開放販售一樓場邊座位，球隊也推出新加入的後場新秀田浩擔任「門面」，號召球迷進場。

新竹攻城獅自辦的熱身賽將於10月17日和10月18日開打，上周在新竹縣立體育館開放索票，創下近千人30分鐘秒殺的熱潮，明天將開放一樓席位與場邊席售票，一樓席位票價為400元，場邊席位票價為1200元，皆採對號入座制。

熱身賽的二樓票券採免費索取，9月10日中午十二點開放索票，採自由入座制，相關票券皆於拓元售票系統開放購買與索取，一張票可觀賞當日兩場比賽，兩場賽事中間將不進行清場。

除舉辦熱身賽，攻城獅也展開啦啦隊招募計劃，啦啦隊命名想法來自於希臘神話中代表女神含義的「Muse」再取諧音結合「獅子」，成為「Muse Girls 慕獅女孩」，今天起到月底開放報名，年滿18歲且熱愛舞蹈皆具報名資格，球團將經由內部篩選出60位進入第二階段公開徵選，未來將安排Muse Girls參與後續啦啦隊培訓，成為攻城獅主場的另一大「嬌」點。

啦啦隊 田浩

延伸閱讀

狂洗版IG的新竹養生系餐廳「八二親食」　擺盤超精緻、二訪要吃爆甜點！

免跑花東！新竹全新「金針花秘境」隱身山林景觀餐廳，門票可全額折抵、9歲以下免費逛

網球／肺炎延燒到明年 澳網熱身賽停辦

影／新竹攻城獅首度亮相 獅頭LOGO象徵攻城掠地

相關新聞

P聯盟／攻城獅熱身賽售票 田浩當門面

新職籃P聯盟還沒公布新賽季賽程，已經有討論度，友達永續基金會新竹攻城獅下月兩場熱身賽吸引千人索票，明天中午12點將開放販...

夏季挑戰賽／裕隆摘冠 新教頭打90分

四月底的第十七季ＳＢＬ冠軍戰敗給台啤隊，裕隆隊昨天在夏季挑戰賽扳回一城，奪下ＭＶＰ的「男模」呂政儒強調，季前的盃賽只是球...

夏季挑戰賽／執教裕隆首奪冠 邱大宗滿意

重回國內執教，「小諸葛」邱大宗率領裕隆隊的第一個比賽就在夏季挑戰賽迎接金盃，他給球員打出90分的高分，喊說「球員拚，我就...

夏季挑戰賽／裕隆輕取台啤 呂政儒獲MVP

經過夏季挑戰賽前6天激戰，今天在冠軍戰會師的裕隆和台啤隊明顯出現疲態，台啤上半場僅得21分，兩位數落後下半場也沒能縮小，...

籃球／舉重女神郭婞淳 重溫籃球夢

成為「舉重女神」前，郭婞淳其實是籃球隊一員，今天她重新穿上球衣，難得展現球技，成為「2020鬥到底3X3城市爭霸戰」總決...

夏季挑戰賽／李啟瑋成台啤爭冠功臣 周俊三讚：名不虛傳

今年夏天轉戰新東家的台啤隊李啟瑋與九太科技隊吳宏興，昨在夏季挑戰賽皆打出亮眼表現，前者拿下十九分幫助台啤以六十二比五十四...

夏季挑戰賽／邱大宗導入賽後儀式 裕隆變得更團結

裕隆隊在今年夏天改由邱大宗執掌兵符後，在夏季籃球挑戰賽打出五勝一敗的佳績挺進到明天的冠軍賽，而在每場比賽賽後裕隆球員與教...

夏季挑戰賽／基恩走後換李愷諺 呂濟而不怕卡位競爭

裕隆隊在今年夏天引進前九太科技隊後衛李愷諺後讓他在夏季挑戰賽扛起先發控球大任，而原先被看好有機會扛下先發的呂濟而，繼上一...

CBA／傳劉錚高價加盟上海 吳永盛預料將轉戰新疆

上季效力CBA中國職業男子籃球聯賽浙江廣廈的台灣「小飛人」劉錚，據傳下季將以年薪900萬人民幣的天價，加盟上海大鯊魚，而...

夏季挑戰賽／李啟瑋轟轉隊新高 稱與台啤鋒線良性競爭

在今年夏天帶著年度最佳第六人與年度最佳進步獎兩座獎項轉戰台啤後，李啟瑋一度因為還在適應球隊體系導致表現不如預期，不過在今...

夏季挑戰賽／加入九太跑起來 吳宏興找到歸屬感卻暴瘦

過去三個賽季不論是在璞園隊還是富邦勇士隊上場時間都有限的情況下，吳宏興今年夏天轉戰九太科技隊後隨即獲得教練劉嘉發的重用，...

夏季挑戰賽／李漢昇傳功 陳懷安打出代表作

九太科技上季選秀探花陳懷安，過去一直給人打球自由奔放、但表現起伏較大的印象，在教練劉嘉發特別安排今年狀元李漢昇充當導師協...

熱門新聞

美網／「打」裁判被判失格 約克維奇止步16強

NBA／湖人雙星聯手飆62分 力壓火箭奪回一勝

NBA／米道頓背水一戰轟36分 公鹿延長賽勝熱火續命

美網／約克維奇打到線審失格成特例 女金剛：正確決定

NBA／安戴托昆波戴上保護靴 主帥：觀察傷勢狀況

NBA／詹姆斯追上費雪 季後賽161勝並列史上第一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。