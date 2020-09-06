夏季挑戰賽／執教裕隆首奪冠 邱大宗滿意

重回國內執教，「小諸葛」邱大宗率領裕隆隊的第一個比賽就在夏季挑戰賽迎接金盃，他給球員打出90分的高分，喊說「球員拚，我就滿意」。

夏季挑戰賽匯集SBL四支隊伍，打完兩循環後進行冠軍戰和季軍戰，裕隆和台啤隊今天冠軍戰會師，重演上季SBL爭冠戲碼，SBL失利的裕隆今天一路壓著台啤打，在5人得分兩位數下以76：64收下金盃。

6月1日正式接掌裕隆兵符的邱大宗笑說，有比賽就有壓力，且他的責任是讓裕隆「好上變好」，「我們很努力做每件事，也試著想改變什麼、證明什麼，球員『齊心』，而且帶著1敗，感覺更棒，沒人是100分的，球員有90分。」

他也點名獲得MVP的「男模」呂政儒，雖身上帶傷，但仍扛起球隊，進攻端能牽制對手，就像「糖果讓蒼蠅過來」，防守效果也有出來，是球隊攻守兩端要角。

連打7天的賽事終於落幕，34歲的呂政儒笑喊終於可以休息，膝蓋有些傷勢的他說：「連打7天，對每隊都是傷害，這幾天每隊也都出現傷兵。有比賽是很棒的事情，但賽制可以再斟酌。」

台啤傷兵不少，主力後衛蔣淯安整個夏季聯賽掛免戰牌，呂奇旻也在比賽中成傷兵，教頭周俊三坦言人員的確有些問題，但不是輸球藉口，「薑是老的辣，裕隆老球員表現沉穩，把年輕人串起來，團隊組織上真的比我們好。」他認為自家球員十分認真，但效率不佳，表現太急躁而流於太多單打獨鬥，「沒把攻防最大力量表現出來。」