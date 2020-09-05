CBA／傳劉錚高價加盟上海 吳永盛預料將轉戰新疆

上季效力CBA中國職業男子籃球聯賽浙江廣廈的台灣「小飛人」劉錚，據傳下季將以年薪900萬人民幣的天價，加盟上海大鯊魚，而吳永盛則可望轉戰新疆廣匯。

上季劉錚出賽40場，場均出賽近31分鐘，可繳出12.3分、4.7籃板、3.1次助攻與2.7次抄截，都是生涯新高。

今年合約期滿的劉錚，是上海想要網羅的球員之一，熟知內情人士透露，由於廣廈擁有劉錚的優先續約權，因此上海若想搶人，就得開出廣廈不願匹配的價碼。

據媒體報導，上海開出3年2700萬人民幣、年薪900萬人民幣（約3937萬台幣）的天價搶人，不過劉錚所屬的寶悍運動經紀則低調不願證實，僅表示：「不會對媒體報導發表評論，一切以球團公布為主。」

據透露，今年季外上海動作頻頻，就是為了能在未來兩年內衝擊總冠軍，而小前鋒則是球隊的最後一塊拼圖，上海想爭取劉錚加盟，雖勢必得開出高價，年薪是否達900萬他不得而知，「不過一般預料，年薪應落在500（約新台幣2187萬）至600萬人民幣（約新台幣2625萬）間。」

劉錚確定加盟後，與上海還有一年合約的吳永盛，則可能被交易至新疆廣匯。 聯合報系資料照

由於CBA規定，每支球隊僅能有一名港、澳、台球員，而劉錚確定加盟上海後，也將排擠到原效力上海的台灣後衛吳永盛。

據消息人士表示，上海網羅劉錚的行動，在7月就已啟動，而劉錚確定加盟後，與上海還有一年合約的吳永盛，則可能被交易至新疆廣匯。