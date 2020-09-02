夏季挑戰賽／甩開質疑聲浪 台銀榜眼蘇士軒盼重拾自信

在夏季籃球挑戰賽拉出二連勝的裕隆，今天碰上台銀陷入苦戰，台銀靠著新秀前鋒蘇士軒在第四節進帳8分將比賽帶入延長賽，只可惜在關鍵時刻台銀仍舊因為接連失誤錯過贏得比賽的機會，讓裕隆以92：87收下三連勝。

台銀在今年夏天大力補強包括找來林郅為回鍋，與成功續留謝宗融組成本土雙塔，加上在選秀會上選入蘇士軒、簡家暐，新賽季陣容變得更加年輕化，而在這次夏季挑戰賽前兩戰拿下一勝一敗後，今天碰上裕隆也打得相當拉鋸。

前兩場比賽表現不如預期的選秀榜眼蘇士軒，今天在第四節挺身而出單節進帳8分，其中包括正規賽最後4秒放進關鍵追平兩分，將比賽帶入延長賽，不過延長賽台銀又在倒數階段接連發生失誤，終場以5分差距讓裕隆帶走三連勝。

蘇士軒今天貢獻10分8籃板雖不及裕隆探花斑霸的21分16籃板，但也擺脫了前兩戰的不適應狀況，他賽後坦言，過去兩場比賽確實有自信心不足的狀況，加上「想太多」，導致錯誤接連發生，「但今天國維哥鼓勵我從防守做起，第四節上場後我就沒有想太多，表現才稍微好一點。」

過去兩天在其他新秀包括斑霸、李漢昇、陳昱翰甚至是同隊的簡家暐都有所表現下，蘇士軒坦言確實有點擔心自己的狀況，不過經過今天這一戰後希望能因此好轉，「這兩天朋友有告訴我網路上有在討論我的表現，不過我沒有去看，因為我知道他們大概會說些什麼，不想要因此受到影響。」