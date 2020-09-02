夏季挑戰賽／打得太客氣 台啤陳昱翰向蔣淯安請益

中央社 / 台北1日電
台灣夏季籃球挑戰賽持續展開，台啤陳昱翰（中）首戰被隊友提醒打得太客氣，1日展現強勢一面，他說，目前仍不太熟悉球隊戰術和體系，還需要一點時間熟悉。（中華籃協提供） 中央社
台灣夏季籃球挑戰賽持續展開，台啤陳昱翰（中）首戰被隊友提醒打得太客氣，1日展現強勢一面，他說，目前仍不太熟悉球隊戰術和體系，還需要一點時間熟悉。（中華籃協提供） 中央社

台啤控衛陳昱翰昨天在台灣夏季籃球挑戰賽首戰被提醒「打得太客氣」，今天展現強勢，製造隊友攻擊機會，助台啤拿下台銀。陳昱翰表示，已特別向蔣淯安、簡祐哲請益球隊的戰術。

台灣夏季籃球挑戰賽今天在台北體育館舉行，台啤以74比70扳倒台灣銀行，系列賽首勝開張，台啤此役4人得分雙位數，黃聰翰拿下13分最多，范士恩、李啟瑋各得12、11分，陳昱翰貢獻10分。

台啤在第18季超級籃球聯賽（SBL）選秀會中，以首輪第5順位挑中前東南亞職業籃球聯賽（ABL）寶島夢想家成員陳昱翰。陳昱翰剛加入球隊不滿2個月，首戰隊友覺得他「打得太客氣」，今天他有打得比較強勢，希望盡量製造陣中射手出手機會。

有鑒於第一場進攻節奏亂、失誤多，台啤總教練周俊三上午練球和賽前也特別提醒陳昱翰，戰術發動時機和處理球的方式。

陳昱翰坦言，目前對球隊戰術和體系的理解還不太好，但已特別向蔣淯安、簡祐哲請益。

陳昱翰先前因受傷，近2年上場機會不多，轉戰台啤後，今天從板凳出發，擔任控球後衛，他坦言，還需要一點時間熟悉，除了感謝教練團給予機會，也期許自己能趁著球隊人手不足時，把握機會，展現好的一面。

台啤 蔣淯安 周俊三

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