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P聯盟／為追夢借宿友人家 攻城獅盧哲毅不曾想過放棄

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
盧哲毅(左)在今天由新竹攻城獅宣布成為陣中一員，遲了三年才正式踏入職業賽場。 聯合報系資料照
盧哲毅(左)在今天由新竹攻城獅宣布成為陣中一員，遲了三年才正式踏入職業賽場。 聯合報系資料照

在義守大學同窗好友陳昱翰於今年SBL選後會首輪第五順位被台啤挑入，將展開第二段職業生涯後，同梯的盧哲毅也在今天由新竹攻城獅宣布成為陣中一員，遲了三年才正式踏入職業賽場，但他直言這段時間並沒有想過要離開籃球舞台，甚至為了追夢，在前往攻城獅測試期間還借宿在友人家。

就讀義守大學時期捲入與台師大禁賽風波的盧哲毅，過去幾年雖然失去了在UBA一級舞台曝光的機會，但他仍不時會在各大盃賽中亮相，在第16季SBL選秀會落選後，盧哲毅過去三年來也不斷在尋找於職業舞台出賽的機會，並在八月攻城獅開訓後前往測試，最終也為自己贏得生涯第一張合約，讓他直言總算能鬆一口氣。

對於同梯的陳昱翰，抑或是義守大學前後期的學長、學弟，都已經在更高層級的舞台上打滾多時，其中陳昱翰還從NBL、ABL一路征戰到SBL，讓盧哲毅坦言確實有點羨慕，「自己當然也有夢想，在爭取到合約後總算覺得值得了，這一路走來真的相當辛苦。」

來自台中的盧哲毅，過去一個月為了參與攻城獅測試都借住在北部友人家中，他坦言這次前來測試自己是抱持著忐忑的心情，家人也擔心他又會再一次空手而歸，但他直言過去三年來不曾想過要離開最愛的籃球，「看著昔日隊友們在籃壇發光發熱，我真的也想證明自己同樣做得到。」

對於盧哲毅如願踏上職業舞台，陳昱翰也給予好友祝福，「當初他做出這個選擇，確實是走得比較辛苦一點，我們也都知道他一直想要回來，祝福他有好的表現，我們也會支持他。」

SBL 台啤 選秀

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