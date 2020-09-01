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P聯盟／被稱弱化版野獸 阿美族戰士蔡建宇將登職業舞台

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
目前改名為蔡建宇的林建宇(圖)，高中時期曾與「基商坦克」王柏智一同帶領基商挺進到HBL八強賽。 聯合報系資料照
目前改名為蔡建宇的林建宇(圖)，高中時期曾與「基商坦克」王柏智一同帶領基商挺進到HBL八強賽。 聯合報系資料照

高中時期曾與「基商坦克」王柏智一同帶領基商挺進到HBL八強賽，目前改名為蔡建宇的林建宇，在經過一個多月的測試後正式成為新竹攻城獅的一員，一圓職業球員夢，儘管過去四年多來都在UBA二級舞台打滾，但蔡建宇直言在攻城獅的給予他圓夢機會後，也將會盡一己之力來為球隊做出貢獻。

曾在基商與王柏智組成雙塔的蔡建宇，高中畢業後雖然也有UBA一級球隊招攬，不過他決定選擇離家近的經國學院在UBA二級延續籃球生涯，並且能與家人互相照應。

儘管在球場上仍有不錯的表現，但蔡建宇得到的關注與曝光度仍無法與一級球隊球員相比較，大二時王柏智也曾一度想招攬他加入國體大，但最終仍決定留在家鄉發展，「其實事後也有想過這樣的決定對不對，但既然都決定了就要專注在球場上。」

去年蔡建宇一度想報名SBL選秀會，但又遭遇右膝十字韌帶撕裂的狀況，經過一年休養後今年八月才決定前往攻城獅進行測試，並在最終獲得合約，「這一次測試就是想尋求一線希望，畢竟去年韌帶受傷後一度擔心會回不來，很開心能圓夢。」

新竹「攻城獅」職業籃球隊今天首度公開亮相，同時公布象徵攻城掠地的球隊識別系統及正式球員名單。記者侯永全／攝影
新竹「攻城獅」職業籃球隊今天首度公開亮相，同時公布象徵攻城掠地的球隊識別系統及正式球員名單。記者侯永全／攝影

攻城獅顧問陳志忠也以「弱化版的林志傑」來形容同樣來自基隆也是阿美族原住民的蔡建宇，讓他直言受寵若驚，「過去在全運會有跟志傑學長同隊過兩年，這真的是很高的讚譽，而他也確實是每個球員都該學習的對象，不過我現在該做的是想辦法為球隊做出貢獻。」

攻城獅總教練林冠綸指出，在球隊開始招兵買馬後就張開雙臂歡迎所有人來測試，最終被留下的三人都是對於籃球有高度的熱情和決心，「像是建宇就是從基隆每天通車來練球，過去我跟阿忠也都是這樣（離鄉背井）出身，所以也希望給他們一個機會。」

林冠綸 全運會 陳志忠

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