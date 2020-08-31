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夏季挑戰賽／小諸葛、斑霸 裕隆獻處女秀

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
斑霸（右）高舉高打。圖／中華籃球協會提供
斑霸（右）高舉高打。圖／中華籃球協會提供

匯集4支SBL隊伍的夏季挑戰賽，今天在台北體育館登場，SBL史上首位外籍生斑霸，穿上裕隆隊戰袍的處女秀就繳出15分、15籃板的「雙10」成績，助隊以85：60輕取台啤隊，讓首度執掌裕隆兵符的「小諸葛」邱大宗開出紅盤。

來自塞內加爾的斑霸，今年成SBL選秀會「探花」，他對籃球生涯新旅程的第一戰感到滿意，強調「不想讓大家失望」，會以實際表現回饋球隊，「我會每場比賽都有進步，試著做好所有的事情。」

斑霸還透露，在新球隊感受到宛如「國王」般的待遇，所有隊友都待他很好，還有可以用英文溝通的簡浩，讓他快速融入新團隊。

SBL賽季後接下裕隆兵符的邱大宗，執教第一戰雖迎接勝場，但喊球員整場比賽處理球有很大進空間，若不是台啤狀況不佳，差距不會如此懸殊，不過對斑霸首戰表現他倒喊滿意。

夏季挑戰賽由台啤、裕隆、九太和台銀參賽，一天進行兩場賽事，兩輪循環賽後9月6日進行冠軍戰和季軍戰；今天另場比賽，九太開賽6分多鐘就打出26：7猛攻，但台銀靠張博勝「準絕殺」，以81：79逆轉帶走勝利。

斑霸（右）獻出裕隆處女秀。圖／中華籃球協會提供
斑霸（右）獻出裕隆處女秀。圖／中華籃球協會提供

SBL 台啤 邱大宗

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