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NCAA／傳奇教頭奧森逝世 曾是勇士柯爾啟蒙教練

聯合新聞網 / 綜合報導
美大學傳奇教練奧森離世，享壽85歲。 美聯社
美大學傳奇教練奧森離世，享壽85歲。 美聯社

美國大學亞利桑那野貓傳奇教練奧森（Lute Olson）今早傳出逝世，享壽85歲。

奧森2019年初診斷出患有中風，亞利桑那當地記者週三就報導奧森需要外界集氣、祝福，當時健康狀況已相當不樂觀，結果時隔2日就傳出壞消息。

奧森職教生涯長時間奉獻給亞利桑那大學，1983到2008年執教任期內，一度帶領球隊拿下全美冠軍，5度闖進最後四強，11次拿下太平洋聯盟的龍頭寶座。

除了讓亞利桑那大學成為長期勁旅，奧森也教出許多有名的NBA球員，包括勇士教頭柯爾（Steve Kerr）、前國王球星畢比（Mike Bibby）、巫師「0號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）以及「噴射機」泰瑞（Jason Terry）都是他的得意門生。

中風

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