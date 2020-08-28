籃球／夏季挑戰賽下周登場 現場發送盧廣仲限量月曆

備受矚目的2020台灣夏季籃球挑戰賽將在31日至9月6日登場，裕隆納智捷、台灣銀行、九太科技、台灣啤酒等4隊將在夏季賽爭冠，現場將免費限量發送代言人盧廣仲月曆海報，以及福玉有機蛋、Samova德國有機花茶等好禮，送給進場球迷。

2020台灣夏季籃球挑戰賽將在台北體育館舉辦，全部賽程免費入場，由緯來電視台轉播，網路直播快樂電視APP，首日首場比賽就將上演上季冠軍賽戲碼由台啤出戰裕隆，而今夏大力補強的台銀與九太科技也將接下對決。

夏季挑戰賽由藝人盧廣仲公益代言，現場也將免費贈送他特別拍攝2020年9月至2021全年的月曆海報，以及發送由中藥循理飼養的蛋雞，口味清香甘甜無蛋腥味的福玉機能蛋，以及來自德國的名牌精品Samova有機花茶等好禮，讓球迷到場後不但享受精彩球賽視覺衝擊，還能夠享受好吃好喝的好禮。