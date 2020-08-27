聽新聞
test
0:00 / 0:00
CBA／要林書豪棄美籍改當內援 傳首鋼端頂薪、戶口2條件
林書豪日前已取得台灣護照，外界盛傳能因此改為內援身份，據中國媒體報導若成真，形容北京首鋼新球季冠軍唾手可得。
中國媒體爆料，北京首鋼先前就多次跟林書豪協商，希望他放棄美國籍，方能改以內援身份參與下季的比賽。為此，北京首鋼甚至端出超級頂薪、北京戶口等誘人的條件，可惜林書豪並未答應。不過CBA新球季有機會適用中國去年底頒布的《對台26條規定》，在林書豪拿到台灣護照後，北京首鋼將能積極爭取林書豪日後內援的資格。
另外，依據CBA規則，下季所有球隊的外援將改分4節4人次使用。要是首鋼計畫順利，讓林書豪不佔外援名額，搭配前陣子的交易補強，首鋼戰力將會一夕之間暴漲。加上衛冕軍廣東主將易建聯負傷，情勢無疑對首鋼相當有利。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言