CBA／要林書豪棄美籍改當內援 傳首鋼端頂薪、戶口2條件

林書豪日前已取得台灣護照，外界盛傳能因此改為內援身份，據中國媒體報導若成真，形容北京首鋼新球季冠軍唾手可得。

中國媒體爆料，北京首鋼先前就多次跟林書豪協商，希望他放棄美國籍，方能改以內援身份參與下季的比賽。為此，北京首鋼甚至端出超級頂薪、北京戶口等誘人的條件，可惜林書豪並未答應。不過CBA新球季有機會適用中國去年底頒布的《對台26條規定》，在林書豪拿到台灣護照後，北京首鋼將能積極爭取林書豪日後內援的資格。

另外，依據CBA規則，下季所有球隊的外援將改分4節4人次使用。要是首鋼計畫順利，讓林書豪不佔外援名額，搭配前陣子的交易補強，首鋼戰力將會一夕之間暴漲。加上衛冕軍廣東主將易建聯負傷，情勢無疑對首鋼相當有利。