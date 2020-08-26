籃球／名堂哥、林俊吉 公益訓練營與學童共進午餐

寶島夢想家籃球隊投身公益，包括當家射手「名堂哥」吳松蔚、今年UBA摘下MVP的新秀林俊吉和中鋒王柏智，今天都到桃園自強國中的華航公益籃球訓練營擔任教練，讓小學員體驗正規籃球訓練，並透過自身經驗分享，鼓勵他們勇敢追夢。

桃園市中壢區自強國中自民國99年成立自強籃球隊，在長期缺乏比賽經費及訓練器材情形下仍努力不懈持續鍛鍊，參與大大小小籃球賽事，近期更奪下全國乙組聯賽桃園市冠軍、全國中學錦標賽冠軍等佳績；華航身為桃園在地企業，深受自強籃球隊的熱情感動，主動贊助籃球、彈力繩、繩梯及訓練高低欄，給予球隊更完善的訓練器材，並邀請寶島夢想家籃球隊協助強化籃球基礎訓練，期待每個小球員球技更上一層樓。

為期一個半小時的訓練營課程，從漸近式體能訓練到運球與移動的協調性訓練，吳松蔚、林俊吉與王柏智開心帶領32位自強籃球隊球員滿場飛奔，並藉由小組與競賽互動，強化小球員們在籃球場上的表現；訓練營還安排球員與校隊共進午餐，讓3位寶島夢