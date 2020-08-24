CBA／以「內援」身分打CBA？洋將優先續約名單沒林書豪

中國男子籃球職業聯賽（CBA）今天公布外籍球員優先續約名單，效力北京首鋼台裔球星林書豪未在其中，已取得中華民國護照的他，能否以「內援」身分在CBA出賽，備受關注。

林書豪日前已取得中華民國護照，根據中國對台26條規定，明訂台灣運動員可以「內援」身分參加中國足球、籃球等職業聯賽，本季以洋將身分出賽的林書豪，未來能否轉換身分，改以「內援」身分、被視為本土球員征戰CBA，仍待觀察。

根據規定，若CBA球隊有意行使優先續約權，必須承諾洋將續約期間內的各季薪資所得，較上季成長至少1成，中國媒體分析，林書豪未出現外籍球員優先續約名單，意味著林書豪成為自由球員，但林書豪還是可以與北京首鋼針對新合約展開談判，或與其他球隊接洽。

林書豪本季轉戰CBA，當時傳出以洋將身分、年薪稅後300萬美元（約新台幣8925萬元）的天價加盟北京首鋼，本季平均上場時間不到33分鐘，場均得分22.3分、5.7籃板、5.6助攻，率隊闖進季後賽4強。

相較於其他洋將，23日剛過32歲生日的林書豪，球技與其在亞洲的知名度，仍對其他CBA球隊具一定吸引力，新球季仍有機會待在CBA奮戰。