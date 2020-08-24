SBL／兩度為籃球離鄉背井 狀元郎李漢昇還有旅外夢

籃球好手李漢昇過去兩度為了籃球離鄉背井，塑造獨立性格，這次頂著選秀狀元光環加入SBL。今年25歲的他，還有旅外夢，盼能趁30歲前再度闖蕩，實現高中寫在白板的夢想。

李漢昇出生於台南，國小曾經打過巧固球，某次赴和順國中打籃球時，被教練相中，從小五起與國中生一起練球，後來在因緣際會下，獲得到新北泰山高中試訓的機會。

「滿多人覺得我的能力沒到那邊，大家抱持著疑問態度。」有「瘦猴」之稱的李漢昇，當時身材並不突出，一些人不看好他能前進傳統名校、甚至能扛起主力，他當時下定決心，「期許打臉說我不好的人」。

李漢昇高三那一年率領隊友，助泰山高中拿下高中籃球聯賽（HBL）當時隊史最佳第3名，以實際表現回應外界質疑，後來就讀台師大，李漢昇繼續扮演球隊主控角色。

不過，剛踏進台師大校園，李漢昇就被捲進大專籃球聯賽（UBA）台師大與義守大學鬥毆事件，儘管並非衝突事件的主角，但直到大三那年球隊在二級奪冠、取得一級門票之後，大四才重返一級舞台。

兩校鬥毆事件後，一度讓李漢昇對未來感到渺茫，在與教練、家人討論，加上台師大後來舉辦國際邀請賽，讓他再度找回對籃球的熱忱與動力。

李漢昇大學畢業後，2016年隻身前往中國全國男子籃球聯賽（NBL）發展，待過湖南勇勝、武漢當代等隊，2019年底返台，回首過去所做的決定，他直呼自己「很帶種」。

「我記得高中老師叫我們這屆每個人將夢想寫在白板，我就寫說，希望未來想要挑戰中國男子籃球職業聯賽（CBA）。」李漢昇後來有機會到NBL後，讓他覺得越來越接近當初的夢想。

到NBL新球隊後，除了得克服飲食、氣候差異，人與人之間相處問題，也考驗李漢昇的能耐，他說：「很像又回到國中畢業後北上的感覺，可是我有經歷過這段過程，就比較不會害怕去國外打球。」

李漢昇在中國待了3年，未缺席任何一次球隊訓練，面對家人的關心，也是報喜不報憂。他第一年在湖南勇勝時，遇到韓國籍教練，也是生涯遇過訓練強度最強的球隊，李漢昇透露，當時即使受傷也不敢休息，希望能證明給他們看，「口碑做出來，就會覺得台灣球員很不錯」。

李漢昇這次帶著家人和球迷的期待，回到台灣籃壇超級籃球聯賽（SBL），與九太科技簽下一紙2年、月薪新台幣10萬元的合約。今年10月將滿26歲的他，還未忘記當初的夢想，仍期盼30歲前還有機會再度旅外。

李漢昇曾想當老師

儘管就讀台師大時有SBL球隊招手，但籃球好手李漢昇選擇先赴中國走一遭，這次頂著SBL選秀狀元光環加入九太，他透露，原本想當老師，卻因大學一場鬥毆事件生變。

今年7月15日，第18季超級籃球聯賽（SBL）新人選秀會登場，16名新秀齊聚一堂，盼有機會獲得5支球隊的青睞，但早在選秀會之前，就傳出有新聯盟球隊計畫出手攔胡選秀狀元，讓九太決定直接喊出月薪新台幣10萬元的價碼，提前留下李漢昇。

一如外界預期，李漢昇成為選秀會中第一位被唱名的球員，當場穿上九太為他準備的4號球衣，他透露當下心情，與高中、大學時想打SBL的感覺不一樣。

相較於過去抱持著期待感，想要挑戰更高的舞台，這次即將踏入SBL殿堂，經歷3年中國全國男子籃球聯賽（NBL）洗禮的李漢昇，心態也有所調整，這次將籃球視為工作的一部分。

「大學曾代表新北市參加全運會打幾場球，被SBL教練看到，有詢問我大二、大三要不要出來選秀。」李漢昇透露，還是學生時，就有職業球隊招手，讓他覺得是種肯定。

考量分擔家計，李漢昇曾一度心動，在當時台師大教練陳子威勸說下，李漢昇最終選擇留在UBA，他回首過去，「若當初沒有堅持，去了SBL，就不會到中國去」。

不過，為了追求籃球夢，選擇離鄉背井打拚的李漢昇，也曾經將穩定「教職」工作列為選項之一。選擇就讀台師大的他，大一那年遇到大專籃球聯賽（UBA）台師大與義守大學鬥毆事件，成為人生的轉捩點，教職計畫生變，李漢昇現在回想起來，仍不免覺得有點可惜。

高中就北上念書，加上大學和旅外，李漢昇將近10年時間與家人長期分隔兩地，讓他點頭參加選秀的關鍵，除了疫情外，最大關鍵就是家人，他說：「先陪家人，回台灣充充電。」

從過去一年回家2、3次，到現在每月1次，李漢昇現在與家人相處的時間增加，孝順的他，也想給家人一個穩定的落腳處，最近開始看房，考量工作地點，以及家人住在南部，「南北的房子都有在看」。

先前赴中國打球，李漢昇考量路途遙遠，擔心媽媽到時候搭機赴中國看球時，無人照料，因此未邀媽媽到場看球。

李漢昇這次重回故鄉打球，12月將迎來SBL處女秀，他先是假裝不在意地說，「看家人要不要來」，隨後趕緊解釋，「我怕我會分心，家人想來，我會很歡迎」，他仍期待場邊出現家人為他加油的身影。